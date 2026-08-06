Nach einer großangelegten Suchaktion ist eine seit Mittwoch vermisste Dreijährige aus dem schleswig-holsteinischen Preetz tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten am Donnerstagmorgen in dem Ort im Kreis Plön ein lebloses Kleinkind, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das gesuchte autistische Mädchen handelt, wie die Polizei in Kiel mitteilte.

Das Kind war am Mittwoch von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Zuletzt war die Dreijährige an ihrer Wohnanschrift in Preetz gesehen worden, die sie mit unbekanntem Ziel verlassen hatte. Das Mädchen war dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Seit dem Vortag hatten Einsatzkräfte unter anderem der Polizei und der Bereitschaftspolizei mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Die Polizeidirektion Kiel will die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz am Vormittag zu dem Fall informieren. (afp)