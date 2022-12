Prinz Harry, Herzog von Sussex, hat mit einem Spaß-Video für Unmut bei vielen Briten gesorgt. Wie das Internet-Portal „t-online" berichtet, hat der 37-Jährige angekündigt als Schirmherr die „Invictus Games", einer paralympischen Sportveranstaltung für kriegsgeschädigte Soldaten in Den Haag, zu besuchen. Das sorgt bei vielen Menschen in Großbritannien für Unverständnis, weil er zuvor bekanntgab nicht am Gedenkgottesdienst seines im vergangenen Jahr verstorbenen Großvaters Prinz Philip teilzunehmen.

In dem Clip lernt Prinz Harry mit Teilnehmern der Sportveranstaltung Niederländisch und albert herum. Dabei trägt er ein orangefarbenes Outfit mit Hut und Brille. Für viele Briten offenbar unsensibel und respektlos. Seine Prioritätensetzung wird in den sozialen Medien kritisiert: „Richtig mieses Timing" oder „Wie kann er seiner Oma so etwas antun?", heißt es dort unter anderem.

Eine Royal-Expertin spricht in der „Daily Mail" davon, dass er damit „die Queen brüskiere", die immer noch um ihren Mann trauere. Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, haben sich Anfang 2020 aus dem britischen Königshaus zurückgezogen. Mit ihren beiden Kindern leben sie im kalifornischen Montecito. (jpc)