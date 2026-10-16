13 Dollar für Klopapier„Goodbye Deutschland“-Auswanderer erleben Preisschock in den USA

„Endlich neue Folgen!“ „So sympathische Menschen!“ Auf Social Media war die Freude der „Goodbye Deutschland“-Fans über die neue Episode der VOX-Doku groß - und die beiden darin vorgestellten neuen USA-Auswanderer-Familien kamen überwiegend gut an. Eine davon waren Enna (37) und Fabian Hellberg (39) mit Baby Filipa (5 Monate) aus Bremen. Dass sie zu dritt auswandern würden, war eigentlich nicht geplant gewesen: Die Schwangerschaft hatte das Paar freudig überrascht - aber nichts an ihren Auswandererplänen geändert.

Fast nichts - denn Software-Vertrieblerin Enna würde sich in ihrer neuen Wahlheimat New York erst einmal Vollzeit um das Baby kümmern, was bedeutete, dass Fabian als Tätowierer die Lebenshaltungskosten allein würde aufbringen müssen. Und die sind in NYC enorm! Ohne Festanstellung und festen Kundenstamm wie in Bremen würde er mindestens 8.000 Euro monatlich verdienen müssen, schätzte er. Besser 10.000. Bezahlt werden würde der junge Papa pro Tattoo, 30 Prozent davon würden an das Studio gehen, in dem er sich eingemietet hatte.

Rezession in New York City überrascht „Goodbe Deutschland“-Auswanderer

Enna und Fabian wagen den Schritt aus Bremen nach New York City. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch trotz der schwierigen Bedingungen wollten er und Enna das Abenteuer Big Apple wagen - erst recht, nachdem Fabian von seiner Schwester etwas ganz Besonderes erfahren hatte: Die hatte einige Wochen vor dem Umzug ihres Bruders im Freunde-Buch ihrer Tochter entdeckt, was ihr vor acht Jahren verstorbener Vater als seinen großen Wunsch hineingeschrieben hatte: New York erleben. Die Geschwister mussten beim Erzählen schwer schlucken. Dass Fabian den gleichen Traum wie sein Papa hatte, sei „so überwältigend und so eine große Bestätigung“, erklärte Enna, während ihr Mann weiter mit den Tränen kämpfte.

Dann war es so weit, die Hellbergs starteten ihr Leben in New York, zunächst in einer kleinen Ferienwohnung, in der Hoffnung, bald etwas Passendes für einen längeren Zeitraum zu finden und Fabians Geschäft anzukurbeln. Denn die Ersparnisse des Paares würden nur für ein paar Monate reichen. Dass das Tattoostudio, Fabians neuer Arbeitsplatz, sich verkleinert hatte, war keine gute Nachricht - in New York herrschte gerade eine Rezession. Konnte das gutgehen?

50 Quadratmeter für 3.700 Euro!

Relativ gut: Als VOX die Familie acht Monate später erneut besuchte, strahlte das Paar. Zwar war aus dem erträumten geräumigen Penthouse über den Dächern der Stadt nichts geworden, doch in der 50-Quadratmeter-Studiowohnung auf Roosevelt Island fühlten sie sich wohl.

Satte 3.700 Euro Miete im Monat kostete diese: „Das Günstigste, was wir gefunden haben!“ Immerhin im Preis enthalten: Gemeinschaftsbereiche im Haus wie eine Lounge, ein Fitnessraum und eine große Dachterrasse mit Grill. Allerdings ging nicht nur die Miete ins Geld: „Alles ist teuer“, erzählte Fabian. Eine Packung Toilettenpapier etwa koste 13 Dollar (ca. 11,70 Euro), eine Packung Eier 11 Euro (ca. 9,90 Euro)!

Noch hatte der Tattookünstler nicht genug Aufträge, doch das Paar war zuversichtlich. Nach einer „echt schweren Anfangszeit“, in der er teilweise tagelang kein Tattoo gestochen und nicht mehr weitergewusst hatte, verdiente er mittlerweile genug, dass es für die Miete und einen sparsamen Lebensstil reichte. Immerhin. Um zum Familieneinkommen beizutragen, aber auch, weil ihr der Job fehlte, wollte Enna nun wieder als Sales Managerin arbeiten. Doch das erwies sich als gar nicht so leicht, da sie aktuell nur über ein Ehepartnerinnen-Visum (Spouse Visa) verfügte.

Insgesamt aber bereuten beide ihren Schritt nicht: Das neue Leben sei „'ne krasse Achterbahnfahrt“, beschrieb es Enna. „Die Höhen sind superhoch, die Tiefs sind supertief ...“ Doch sie sei „soooo stolz“ auf ihren Mann. „Solange wir uns haben und beieinander stehen, ist es egal, wo wir sind.“ Ihrem Instagram-Account zufolge ist es aktuell immer noch New York. VOX bleibt sicher dran. (tsch)