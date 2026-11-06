Wer am heutigen Freitagabend den Auftritt von Reinhold und Diane Messner in der NDR-Talkshow „3nach9“ verfolgt, darf sich auf ein eingespieltes Duo einstellen, das keine Scheu vor schwierigen Themen hat.

Dass die beiden bereit sind, bemerkenswert offen auszusprechen, was sie bewegt, bewiesen sie bereits vorab: Im Zuge ihrer aktuellen Medientour zum gemeinsamen Buch „Lebenszeit: Vom Wert der Vergänglichkeit“ packte das Paar in verschiedenen Interviews gründlich über intimste Details aus – von radikalem Purismus bis hin zu einem schweren familiären Bruch.

Vom Verzicht auf das Monument: Die Asche ist geregelt

Im großen Doppel-Interview mit „Der Spiegel“ zeigten sich Reinhold Messner (82) und seine Ehefrau Diane gewohnt pragmatisch, aber auch tiefgründig im Umgang mit der eigenen Endlichkeit. Für den Mann, der die höchsten Gipfel der Erde bezwungen hat, soll es am Ende kein klassisches Denkmal geben.

Reinhold Messner mit seiner dritten Ehefrau Diane Schumacher vor seinem Vortrag im Düsseldorfer Capitol Theater. (Archivbild) Copyright: imago images/Oliver Langel

„Ich brauche nach meinem Tod nichts mehr, kein Monument“, stellte Messner im Gespräch klar. „Mein Bewusstsein hört mit dem Tod auf.“ Was stattdessen nach seinem Ableben mit seiner Asche geschehen soll, hat das Paar bereits unmissverständlich und gemeinsam geregelt.

Dennoch blickt die Bergsteigerlegende versöhnt zurück: „Wenn mein Leben morgen zu Ende wäre, könnte ich akzeptieren, dass ich ein sehr reiches Leben gehabt habe.“

Seine Ehefrau Diane ergänzte mit Blick auf den großen Altersunterschied: „Diane gibt mir das Gefühl, dass ich das absolute Abgleiten ins Jenseits noch eine Weile vor mir herschieben kann“, so der Alpinist.

Radikal puristisch: Ohne Proviant durch die Berge

Wie diese kompromisslose Haltung im Alltag aussieht, erzählten die beiden live auf der Frankfurter Buchmesse im Podcast von „DIE ZEIT“ („Und was machst Du am Wochenende?“). Wer glaubt, die Legende gehe im Alter gemütlicher voran, irrt.

Wenn Reinhold und Diane Messner in die Berge aufbrechen, tun sie das oft komplett ohne Proviant. „Für mich war es das Logischste, was ich machen kann – für Außenstehende ist es absurd“, erklärte Messner im Gespräch mit „DIE ZEIT“ zu seinem Verständnis von Verzichtsalpinismus.

Stattdessen trinken sie direkt aus Bächen. Neben diesem puristischen Lebensstil sprachen sie über die heilende Kraft ihrer späten Liebe und den tiefen Schmerz über den Verlust von Messners Brüdern in den Bergen.

Das Familiendrama: Kontaktabbruch unter Tränen

Die wohl emotionalste und am heftigsten diskutierte Facette dieser Medientour offenbarte sich jedoch im Podcast „Hotel Matze“. Hier erlebte das Publikum einen völlig veränderten Reinhold Messner – fernab des unnahbaren Beißers, als der er oft gilt.

Sehr emotional und unter Tränen sprach Messner über das schwerste Kapitel seines aktuellen Privatlebens: den kompletten Kontaktabbruch zu seinen vier Kindern infolge eines erbitterten Erbstreits, nachdem er sein Vermögen bereits zu Lebzeiten aufgeteilt hatte.

„Mit 82 habe ich nur noch einen Menschen übrig, der sich um mich kümmert – meine Frau Diane“, gab Messner offen zu. Dass diese Aussage verbittert klingen könne, wies der Südtiroler zurück. Es sei vielmehr eine „Anerkennung der Wirklichkeit“. Diane stehe ihm in dieser schwierigen Situation weiterhin zur Seite.

In „Hotel Matze“ ließ der 82-Jährige außerdem erkennen, dass er offenbar nicht mehr auf eine Versöhnung mit seinen vier Kindern hofft. „Es steht nirgends geschrieben, dass man ewig lang in einem Clan zusammenspielen muss. Das kann sein, muss nicht sein“, erklärte er.

Über seine Kinder wolle er sich öffentlich nicht weiter äußern. Seine Verantwortung als Vater habe er wahrgenommen, solange sie klein gewesen seien. Messner scheint sich mit dem familiären Bruch abgefunden zu haben.