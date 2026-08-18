50 Kilo sind schon weg„Let's Dance“-Star setzt sich ambitioniertes Fitness-Ziel

50 Kilogramm sind es schon, 20 weitere sollen noch folgen: Sandra Safiulov hangelt sich von einem Fitness-Ziel zum nächsten. Den nächsten Meilenstein hat die unter dem Namen SelfieSandra bekannt gewordene Influencerin bereits im Blick: „Wenn ich minus zwanzig Kilo habe, dann habe ich auch ein Sixpack“, ist sie sich sicher. Dieses Ziel soll im Sommer 2027 erreicht sein.

Bereits im Dezember möchte die 27-Jährige „die sportlichste Version von mir selbst sein“, wie sie im Podcast „4 Schwestern“ verkündet. Bei allem Ehrgeiz räumt die ehemalige „Let's Dance“-Kandidatin jedoch auch ein: „Das dauert natürlich vielleicht auch noch die nächsten drei Jahre.“ Vielleicht schaffe sie das Ziel aber auch gar nicht.

Sport statt Extremdiät

Sport rückt dabei an die Stelle einiger teilweise extreme Diäten, mit denen Safiulov in der Vergangenheit versucht hatte, abzunehmen. So habe sie einmal eine Wasserdiät gemacht oder eine knappe Woche lang gar nichts gegessen, wie sie in dem Podcast, den sie gemeinsam mit ihren Schwestern aufnimmt, erzählt. Von Nachahmungsversuchen rät sie jedoch dringend ab.

Stattdessen soll also körperliche Betätigung den Weg zum Ziel ebnen. „Ich möchte so viel Sport machen, wie es geht“ lautet die neue Strategie. „Ich möchte es schaffen, jeden Tag meinen Schweinehund zu bekämpfen und mich sportlich zu betätigen“, so Safiulov weiter. Bereits mit einem 20-minütigen Spaziergang sei viel geschafft. (tsch)