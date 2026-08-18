Die Feuerwehr ist in der Kölner Innenstadt im Einsatz. Nach ersten Informationen ist ein Feuer im Keller eines Gebäudes ausgebrochen.
Starke RauchentwicklungFeuerwehr bei Brand in Kölner Innenstadt im Einsatz – Frau leicht verletzt
Die Kölner Feuerwehr ist derzeit in der Innenstadt im Einsatz. Aus einer Cocktailbar dringen dichte Rauchwolken. „Uns wurde eine starke Rauchentwicklung im Gebäude Am Bollwerk 1 bis 5 gemeldet“, bestätigt Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet am Dienstagmorgen (18. August) auf Nachfrage. Kräfte seien vor Ort, die Lage sei jedoch noch unklar.
Kölner Innenstadt: Feuer in Lagerraum im Keller ausgebrochen
Nach ersten Informationen ist ein Feuer in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen. In dem Haus direkt am Rhein befindet sich auch das Hotel Kunibert der Fiese. Der Eigentümer hat das ausgebuchte Hotel mit 36 Betten selbst evakuiert. Als die Feuerwehr eintraf, waren alle Gäste draußen in Sicherheit.
Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Eine leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.
Von Gasflaschen, die im Keller gelagert waren, sei zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen, erklärte Wehrsprecher Laschet gegen 11 Uhr. „Wir sind jetzt noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.“ Die Rheinenergie habe die komplette Straße Am Bollwerk stromlos geschaltet.
Feuerwehr warnte vor Rauchausbreitung in Köln
Die Feuerwehr warnte vor Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung in der Altstadt-Nord und appellierte, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen abzuschalten. Diese Warnung an die Bevölkerung konnte inzwischen aufgehoben werden. (red)
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