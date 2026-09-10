„Ärztin hat mir davon abgeraten“Deswegen fehlte Amira Aly beim Deutschen Fernsehpreis

Amira Aly (33) erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren (36). Auf Instagram hält die Moderatorin ihre Follower dabei immer auf dem Laufenden, gestand nun jedoch, dass es zuletzt auf ihrem Account „ein bisschen ruhiger“ geworden sei.

Denn der werdenden Mutter fehle derzeit schlicht die Energie. Auch beruflich müsse sie etwas zurücktreten. So erschien sie am Mittwochabend nicht wie geplant bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. „Ich habe mich schon so drauf gefreut, aber meine Frauenärztin hat mir gestern davon abgeraten“, erklärt Aly in ihrer Instagram-Story. Sie spüre mittlerweile schon viele Übungswehen und solle sich deswegen „schonen und die Beine hochlegen“. Aly gesteht: „Das höre ich gerne, weil alles andere ist gerade echt furchtbar anstrengend.“

Amiry Aly: „Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drinbleiben“

In welchem Schwangerschaftsmonat sich Aly genau befindet, verrät sie nicht. Sie deutet jedoch an: „Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drin bleiben, bitte. Von daher werde ich auch ruhig machen.“ Auch ihre Sporteinheiten habe sie derzeit reduziert, mache nur noch leichte Übungen und versuche, auf ihren Körper zu hören.

Amira Aly hat bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48). Mit Christian Düren erwartet sie nun eine Tochter. Den Alltag mit zwei kleinen Kindern schwanger zu bewältigen, sei dabei nicht zu unterschätzen, merkt Aly an: „Jede Frau da draußen, die zwei kleine Kinder hat und schwanger mit dem dritten ist, weiß, wovon ich spreche. Es ist einfach furchtbar anstrengend.“ Zeitgleich betont Aly, dass ihre Söhne sich viel um sie kümmern würden: „Sie sind wirklich sehr feinfühlig geworden, passen auf mich auf und tragen mir mein Stillkissen hinterher“, schwärmt sie. (tsch)