Klaus Kinskis Auftritt in der „NDR Talk Show“ anlässlich seines 59. Geburtstags im Jahr 1985 schrieb Fernsehgeschichte – nicht zuletzt, weil er völlig ausartete. Anlässlich des 100. Geburtstags des legendären Schauspielers am 18. Oktober hat die ehemalige NDR-Moderatorin Alida Gundlach auf die Begegnung mit ihm zurückgeblickt, die ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. Was als Gespräch über seinen Film „Kommando Leopard“ geplant war, entwickelte sich zu einem Abend voller Tabubrüche und Grenzüberschreitungen.

Bereits bei seiner Ankunft im Studio habe sich der Hollywood-Star unangemessen verhalten, berichtet Gundlach empört in einem Beitrag in der „Bild“-Zeitung. „Sofort baggerte er mich breit grinsend an und begrüßte mich mit einer Umarmung, der ich mich entzog.“

Alida Gundlach in der NDR Talk-Show 2023. (Archivfoto) Copyright: imago

Klaus Kinski: Alida Gundlach blickt auf legendäres TV-Interview zurück

Später ließ er die Moderatorin in seine Garderobe bitten. Als sie gemeinsam mit dem Redaktionsleiter erschien, reagierte der Skandal-Schauspieler gewohnt launisch. Auf „Vorgequatsche“ habe er keine Lust.

In der Sendung selbst nahm Kinski kaum Rücksicht. Bereits auf eine der ersten Fragen verglich er Gundlachs Stimme mit einer Flughafenansage und äußerte sich zu ihrem Aussehen. Als sie einlenkte und vorschlug, man könne sich ja schlecht über ihre Strümpfe unterhalten, entgegnete er: „Nein, aber über deinen Po zum Beispiel.“

Damit nicht genug. Abseits der Kamera soll Kinski die beliebte Moderatorin gefragt haben, ob sie Strapse trage und was sie noch zusammen tun wollten. Ein seriöses Gespräch war unmöglich.

Klaus Kinski in einer Filmszene. (Archivfoto) Copyright: IMAGO/Everett Collection; Imago/

Nach etwa einer Stunde fühlte sich die damals 42-jährige Moderatorin erschöpft und „mindestens zehn Jahre älter“. In einer Musikpause suchte sie den Chefredakteur auf und teilte ihm mit, dass sie die Sendung abbrechen wolle. Die Antwort des Vaters von Nastassja Kinski lautete: „Die Quote ist bombig, mach bloß weiter.“

Gundlach moderierte weiter. Nach der Sendung verließ Kinski das Studio, ohne sich zu verabschieden. Alle späteren Einladungen, über die Begegnung zu sprechen, lehnte sie ab. Ihr Fazit: „Mein Interesse an Kinski war erloschen.“ (mbr)