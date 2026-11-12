„Das kann jeder“Andrea Berg über Ehe-Krisen und ihr Rezept für 20 Jahre Partnerschaft

In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift „Das Neue Blatt“ hat Schlagersängerin Andrea Berg Einblicke in ihre langjährige Beziehung mit Ulrich Ferber gegeben. Die 60-Jährige erklärte, dass sich ihre Sicht auf Partnerschaften mit den Jahren gewandelt habe und Beständigkeit für sie eine zentrale Rolle spiele.

Mit wachsender Lebenserfahrung lerne man, dass Liebe viel mit „resignativer Reife“ zu tun habe, wird Berg von der Zeitschrift „Das Neue Blatt“ zitiert. Für die Musikerin bedeutet eine Beziehung weitaus mehr als bloße Verliebtheit: „Liebe ist viel mehr als nur Händchenhalten und verliebt sein. Das kann jeder.“

Warum Andrea Berg schwierige Phasen als Teil der Liebe sieht

Auch in ihrer eigenen Ehe mit dem 67-jährigen Ulrich Ferber komme es im Alltag gelegentlich zu Unstimmigkeiten. Diese seien aus Sicht der Sängerin jedoch kein Grund zur Sorge, sondern eine Bewährungsprobe für das gemeinsame Fundament.

„Wenn alles in Ordnung ist, dann ist das schön. Aber wahre Liebe zeigt sich, wenn wir in herausfordernden Momenten noch füreinander da sind“, sagte Berg. Es gehe darum, auch belastende Zeiten gemeinsam durchzustehen und „die Ausschläge nach unten aushalten“ zu können, anstatt bei Schwierigkeiten sofort aufzugeben.

Gemeinsame Glücksmomente von Andrea Berg und Ulrich Ferber im Alltag

Im kommenden Jahr feiern Andrea Berg und Ulrich Ferber ihren 20. Hochzeitstag. Das Paar hatte am 27. Juni 2007 in Bergs Heimatort Kleinaspach in Baden-Württemberg geheiratet.

Als Basis für das langjährige Eheglück nannte die Sängerin im Gespräch mit „Das Neue Blatt“ übereinstimmende Wertvorstellungen. Beide würden schöne Dinge nicht auf morgen verschieben, sondern nach Möglichkeit sofort umsetzen.

Andrea Berg neben ihrem Ehemann Ulrich Ferber. (Archivbild) Copyright: Bernd Weißbrod/dpa

Aufwendige Unternehmungen seien für die gemeinsame Zeit nicht nötig, betonte die Interpretin des Titels „Ja, ich will“. „Wir brauchen keine großen Erlebnisse“, erklärte Berg. Stattdessen genieße das Paar die Zweisamkeit bei einfachen Aktivitäten im Alltag, etwa mit einer Flasche Bier am Fischteich oder bei der Einkehr in eine kleine Weinberghütte nach einer langen Wanderung.

Auch innerhalb der Patchwork-Familie gibt es langjährige Partnerschaften: Bergs Stiefsohn Andreas Ferber ist ebenfalls seit vielen Jahren mit der Sängerin Vanessa Mai verheiratet. Wie die „Abendzeitung“ berichtete, hatte Mai im Sommer öffentlich gemacht, dass sie und ihr Mann vor ihrer Hochzeit vor einer besonderen Hürde standen und deshalb eine wichtige Entscheidung treffen mussten. (jag)