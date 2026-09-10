Das Moderatoren-Ehepaar Annemarie und Wayne Carpendale hat seine Trennung bekannt gegeben. Die beiden traten mit der Nachricht am Abend des 7. September gemeinsam über die Plattform Instagram an die Öffentlichkeit.

Trotz der Bekanntgabe demonstrierten beide Zusammenhalt: In einem Video halten sie sich an den Händen und betonen, nach wie vor ein Team zu sein. Für Aufmerksamkeit sorgen jedoch abweichende Formulierungen in den jeweiligen Texten sowie spätere Reaktionen der Moderatorin.

Unterschiedlicher Wortlaut in den Veröffentlichungen

Während Wayne Carpendale schrieb: „Wir sind nicht mehr zusammen“, wählte Annemarie Carpendale die Formulierung: „Wir sind gerade nicht zusammen.“ In einer anschließenden Story wies die Moderatorin selbst auf diese sprachliche Nuance hin, indem sie die Stelle markierte und als „Mini-Unterschied zu Wayne“ kommentierte. Während die Aussage des Schauspielers endgültiger wirkt, lässt die Formulierung seiner Partnerin den künftigen Status formal offener.

Reaktionen auf Kommentare in den sozialen Medien

In den Kommentarspalten ging Annemarie Carpendale zudem auf zahlreiche Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern ein. Auf die Bemerkung eines Users, die beiden seien ein schönes Paar gewesen, entgegnete sie: „Sind wir noch.“ Einen weiteren Kommentar, wonach die Mitteilung nicht endgültig klinge, beantwortete sie knapp mit: „Vielleicht.“

Aus dem familiären Umfeld meldete sich Waynes Mutter Claudia zu Wort und lobte das Auftreten der beiden mit der Bemerkung: „Toll, wie Ihr das macht.“ Schlager-Legende Howard Carpendale äußerte sich bislang nicht öffentlich zur Trennung seines Sohnes. Ob die Entscheidung von dauerhafter Natur ist, ließen die Beteiligten über ihre bisherigen Aussagen hinaus unkommentiert.

Annemarie und Wayne Carpendale haben einen gemeinsamen Sohn und leben in München. Beide hatten sich im November 2007 kennengelernt und galten über viele Jahre als eines der beständigsten Paare der deutschen Medienlandschaft.

Im September 2013 gaben sie sich auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza das Jawort – eine mehrtägige Feier unter freiem Himmel im Kreis enger Freunde und Familie. Über die Jahre beschrieben beide ihre Ehe in Interviews stets als Partnerschaft auf Augenhöhe, die vor allem von Humor, gegenseitigem Respekt und viel Freiraum geprägt sei.

Als zentrales Fundament nannten sie immer wieder das Prinzip, auch nach vielen gemeinsamen Jahren beste Freunde zu bleiben und berufliche wie private Herausforderungen stets als geschlossenes Team anzugehen. (jag)