Ashton Kutcher ist über Nacht zum Multimilliardär aufgestiegen. Auslöser war eine frühe Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic, die dem Hollywood-Star einen außergewöhnlichen Investmenterfolg eingebracht hat. Die Anteile seiner früheren Beteiligungsgesellschaft Sound Ventures sind nach dem Börsengang des Unternehmens rechnerisch rund sieben Milliarden Dollar wert.

Anthropic, Entwickler des KI-Assistenten Claude und einer der führenden Konkurrenten von OpenAI, debütierte am Donnerstag (19. November) an der US-Börse Nasdaq. Das Unternehmen sammelte dabei rund 81,3 Milliarden Dollar ein, was einen neuen Rekord darstellt.

Ashton Kutcher gelingt außergewöhnlicher Investmenterfolg

Kutcher, der in der Vergangenheit viel Zeit mit Sean „Diddy“ Combs verbracht hat, kommentierte den erfolgreichen Börsengang auf der Internetplattform X: „Die meisten Leute sehen nur den einen Deal und denken, das sei schon alles. Aber diejenigen, die sich auskennen, wissen, dass dahinter jahrelange Arbeit steckt: kleine Erfolge und Misserfolge, die sich übereinandergeschichtet haben. Es ist wirklich ein Ausdruck von Vertrauen.“

Der Ehemann von Hollywood-Star Mila Kunis gründete Sound Ventures im Jahr 2015 gemeinsam mit Guy Oseary. Über A-Grade Investments hatten beide bereits zuvor in Unternehmen wie Uber, Airbnb und Spotify investiert.

Der 48-Jährige hat sich inzwischen aus dem operativen Geschäft von Sound Ventures zurückgezogen, um mit Morgan Beller eine neue Gesellschaft aufzubauen. Er bleibt der Firma als Berater verbunden.

US-Schauspieler Ashton Kutcher und seine Frau Mila Kunis bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers. (Archivfoto) Copyright: dpa

Mila Kunis und Ashton Kutcher haben zwei Kinder

In welchem Umfang der Familienvater persönlich am Anthropic-Investment beteiligt bleibt, ist nicht öffentlich bekannt. Ebenso unklar ist der Anteil externer Kapitalgeber an den möglichen Gewinnen.

Kutchers eingesetztes Kapital belief sich auf rund 435 Millionen Dollar. Durch die Börsenbewertung stieg der Wert dieser Anteile auf das etwa 16-Fache.

Von 2003 bis 2011 war er mit Demi Moore liiert. Die beiden heirateten 2005, trennten sich jedoch 2011 und ließen sich 2013 scheiden. Seit Jahren ist er mit der Schauspielerin Mila Kunis verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Ihre Kinder sind Wyatt, geboren 2014, und Dimitri, geboren 2016.

Ashton Kutcher wurde durch die Sitcom „That '70s Show“ bekannt und stieg mit Komödien wie „Dude, Where's My Car?“ zum Kinostar auf. Später übernahm er in „Two and a Half Men“ die Hauptrolle. (mbr)