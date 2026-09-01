„Gut gelauntes, kleines Wunder“Babyglück mit 46 – Jeanette Biedermann teilt erstes Foto

Die Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie die 46-Jährige via Instagram bekannt gab, hat sie einen Sohn zur Welt gebracht. Das Management bestätigte die Geburt am Montag.

Die Geburt sei die größte Herausforderung ihres gesamten Lebens gewesen, erklärte Biedermann auf der Social-Media-Plattform. Gleichzeitig betonte sie: „Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt! Alle sind wohl auf.“ Das Neugeborene sei kerngesund und ein „gut gelauntes, kleines Wunder“.

Jeanette Biedermann äußert sich glücklich nach der Geburt

Die Schwangerschaft hatte die Künstlerin im März öffentlich gemacht. Damals äußerte sie sich gelassen zu ihren Zukunftsplänen und erklärte, sie freue sich sehr, wenn dies für sie bestimmt sei, es wäre aber auch in Ordnung gewesen, wenn nicht. Laut Medienberichten begleitete ihr Partner Sebastian sie bei der Entbindung. Bereits im Vorfeld bezeichnete Biedermann ihn als den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt.

Biedermann äußerte sich auch gegenüber der Bild-Zeitung in einem ersten Interview zur Geburt: „Oh mein Gott, wie herzerwärmend er einen anschaut und wie friedlich er ist, wenn er schläft, wie ein kleiner Buddha“, sagte die „Right Now“-Sängerin. „Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen.“

Sängerin schwärmt von ihrem Partner

Zudem lobte Biedermann die umfassende Unterstützung ihres Partners Sebastian. Er habe ihr sowohl körperlich als auch mental mit allen Kräften zur Seite gestanden – von kleinen Aufmerksamkeiten und Massagen über das Herrichten des Zimmers bis hin zu einfühlsamen Gesprächen. Dies habe ihr in der herausfordernden und neuen Situation große Sicherheit gegeben. Als Paar seien sie während der Entbindung emotional und voller Liebe fest zusammengestanden.

Jeanette Biedermann wurde um die Jahrtausendwende durch ihre Rolle als Marie Balzer in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ einem Millionenpublikum bekannt. Parallel feierte sie als Popsängerin große Charterfolge mit Hits wie „Rock My Life“ und etablierte sich über die Jahre auch als Theater- und Fernsehschauspielerin, unter anderem in der Telenovela „Anna und die Liebe“.

Nach Projekten mit ihrer Band „Ewig“ sowie der erfolgreichen Teilnahme an TV-Formaten wie „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ist sie bis heute eine feste Größe in der deutschen Musik- und Unterhaltungsbranche. (jag)