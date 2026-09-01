Der US-amerikanische Musiker Lionel Richie befindet sich nach einem Auftritt in St. Louis in medizinischer Behandlung. Wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtet, wurde der 77-Jährige nach seiner Show am Samstagabend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation aufgenommen. Grund für die Einlieferung sei nach derzeitigem Stand ein mutmaßlicher Flüssigkeitsmangel.

Richie habe sich nach dem Konzert im Amphitheater „The Muny“ im Forest Park selbst dazu entschlossen, die Klinik aufzusuchen. Gegen Ende der Veranstaltung hatte der Sänger sein Unwohlsein bereits vor dem Publikum thematisiert. Er teilte den Anwesenden mit, dass er sich „schwindelig“ und „seltsam“ fühle. Während des letzten Titels „All Night Long“ verlangte er nach Angaben von Konzertbesuchern zudem nach einer Sitzgelegenheit.

Lionel Richie fühlte sich „schwindelig“ und „seltsam“

Laut dem Bericht hofft der Musiker, die Einrichtung am heutigen Dienstag wieder verlassen zu können. Für Richie, dessen Tochter derzeit ein Kind erwartet, handele es sich dabei nicht um den ersten Schwindelvorfall im Verlauf der aktuellen Tournee.

Es ist nicht das erste Mal, dass Richie mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen hat. Bereits zu Beginn der aktuellen Tournee im Juni hatte er in St. Paul einen Schwindelanfall auf der Bühne erlitten, woraufhin die Show abgebrochen und Folgetermine verschoben werden mussten.

Nicht der erste Vorfall: Lionel Richie brach bereits im Juni Konzert ab

In den 1990er-Jahren bedrohten zudem schwere Stimmbandprobleme infolge einer Refluxerkrankung seine Karriere, die erst nach mehreren Eingriffen überwunden werden konnten. Zudem hatte sich der Musiker vor einigen Jahren einer Hüftoperation unterziehen müssen.

Lionel Richie blickt auf eine jahrzehntelange und überaus erfolgreiche Musikkarriere zurück. In den 1970er-Jahren feierte er zunächst als Frontmann und Songschreiber der Soul-Formation Commodores internationale Erfolge, bevor er in den 1980er-Jahren eine herausragende Sololaufbahn einschlug.

Mit Welthits wie „Hello“, „All Night Long“ oder dem oscarprämierten Titel „Say You, Say Me“ prägte er die Popmusik jener Ära nachhaltig, zudem schrieb er gemeinsam mit Michael Jackson die historische Benefizhymne „We Are the World“. Mit vier Grammy Awards und über 100 Millionen verkauften Tonträgern zählt der 77-Jährige bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern der Musikgeschichte und erreichte in den vergangenen Jahren auch als Juror der Talentshow „American Idol“ ein Millionenpublikum. (jag)