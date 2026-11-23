Barbara Schöneberger und Karen Heinrichs gehören im besten Sinne zu den Veteraninnen im TV-Geschäft. Während Schöneberger seit 1999 als Moderatorin vor allem in Abendshows zu sehen ist, führt Heinrichs seit 2007 durch das SAT.1-“Frühstücksfernsehen“. In der neusten Folge des Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ haben sich die beiden Kolleginnen nun darüber ausgetauscht, was sie an Feedback nach ihren Sendungen erhalten.

Dabei beklagte Barbara Schöneberger: „Keine Sau interessiert sich dafür, was ich mache.“ So habe es kürzlich eine weitere Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ gegeben, bei der unter anderem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grimma reingelegt wurden. Eine der Frauen habe der Moderatorin daraufhin stolz gezeigt, wer ihr alles im Anschluss an die ARD-Show geschrieben hat. „Die hatte irgendwie so 60 Nachrichten“, erinnerte sich Schöneberger. Das habe bei ihr gänzlich anders ausgesehen.

Karen Heinrichs führt seit 2007 durch das SAT.1-“Frühstücksfernsehen“. (Bild: 2013 Getty Images/Christian Augustin) Copyright: 2013 Getty Images/Christian Augustin

„Ich mache immer wieder den Fehler. Ich gehe nach oben an mein Telefon in der Garderobe und denke mir: 'Mal gucken, wer mir so geschrieben hat'“, erzählte die 52-Jährige. Das ernüchternde Ergebnis: „Keine einzige Nachricht“ habe sie zu ihrem Auftritt bekommen. „Nicht mal meine Eltern haben mir geschrieben“, ärgerte sich Schöneberger weiter, die seit 2022 „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert.

Karen Heinrichs „war auch ganz schön enttäuscht“

Gleichzeitig vermute die TV-Bekanntheit aber auch: „Eigentlich spricht das vielleicht dafür, dass die Leute es einfach sehr doll gewohnt sind, dass wir im Fernsehen sind.“ Karen Heinrichs konnte das im Podcast alles gut nachvollziehen. „Aber krass, wie wir das dann irgendwie doch ein bisschen brauchen“, gab sie zu. Immerhin: Die ebenfalls 52-Jährige habe eine beste Freundin, die ihr regelmäßig positives Feedback zukommen lasse. Heinrichs freute sich im Podcast: „Die ist immer die Erste.“

Als sie bei „Verstehen Sie Spaß“ mit SAT.1-“Frühstücksfernsehen“-Kollege Matthias Killing von Barbara Schöneberger und Horst Lichter reingelegt wurde, hätte sie jedoch ebenfalls keine Nachricht von ihren Eltern erhalten. „Ich war auch ganz schön enttäuscht“, gestand Karen Heinrichs dazu. Schließlich hätten sie die Sendung schon in ihrer Kindheit gemeinsam geguckt, weshalb der Auftritt für die Moderatorin ein besonderer Moment gewesen sei. Sicher könne sie sich bei ihren Eltern dennoch sein, dass sie die Folge gesehen hätten. Denn, so Heinrichs: „Die gucken immer alles, was ich mache.“ (tsch)