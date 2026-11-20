Der Aufstieg war rasant, der Niedergang nach dem Ausstieg von Robbie Williams 1995 und der vorläufigen Auflösung der Band 1996 brutal. Aber da sind wir nun, 30 Jahre später, und Take That singen immer noch ihre Lieder. Jetzt wird die ohnehin schon beachtliche Sammlung durch ein weiteres neues Album ergänzt. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Lady Bitch Ray und Queen.

Take That - Dreamers

Lady Bitch Ray (aktuelle Single: „Kahpe Diem“) macht nach längerer Pause wieder mit neuer Musik auf sich aufmerksam. (Bild: Jil Krevet) Copyright: Jil Krevet

Eine Boygroup aus den 1990er-Jahren veröffentlicht 36 Jahre nach der Bandgründung ihr zehntes reguläres Studioalbum - eigentlich ist das für sich schon ziemlich irre, wenn man bedenkt, wie flüchtig und Hype-getrieben der Erfolg der allermeisten Acts von damals war. Take That allerdings haben nicht einfach nur irgendwie überlebt, sondern sind immer noch voll da. Ihre letzte Platte „This Life“ kletterte 2023 im UK wieder mit Goldstatus auf die Eins (Platz acht in Deutschland), und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das besagte zehnte Album „Dreamers“ sich ähnlich erfolgreich positionieren wird.

Der neue Langspieler, auf dem Take That einen ebenso erwachsenen wie „verträumten“ Band-Sound zwischen Pop, Disco und House spielen, enthält in der Standard-Fassung zwölf Songs (Deluxe Edition: 16 Titel). Fünf davon wurden - beginnend mit „You're A Superstar“ im März - bereits vorab als Singles veröffentlicht. Die drei verbliebenen Gründungsmitglieder Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald bekommen alle ihre Lead-Vocal-Glanzmomente auf „Dreamers“, daneben wirken auch ein paar prominente Gäste mit: Michael Patrick Kelly etwa ist auf der Single „Feel My Love“ zu hören; Tom Odell unterstützte im Hintergrund beim Songwriting (“Masterpiece“).

Lady Bitch Ray - Kahpe Diem

Freddy Mercurys Gesang wurde nicht verändert, der Rest dafür umso mehr: Queen haben unter dem Titel „Thank God It's Christmas ... Again“ eine neue Version ihres Klassikers von 1984 veröffentlicht. (Bild: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images) Copyright: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Weibliche Ikonen der Freizügigkeit und überhaupt der Schamlosigkeit im deutschen Pop - da denkt man aktuell etwa an Ikkimel. Vor ihr kamen Katja Krasavice und Shirin David. Die originale Planierraupe des Deutschrap-Tabubruchs sorgte aber schon viele Jahre früher für Schlagzeilen und Empörung: Prof. Dr. Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray. Nach längerer Pause mit Tätigkeiten in Wissenschaft und Politik macht die studierte Linguistin aktuell wieder mit neuer Musik auf sich aufmerksam.

Es ging natürlich nie um die bloße Grenzüberschreitung. Lady Bitch Ray verband ihre provokanten, derben Songs vor 20 Jahren schon mit einer starken feministischen Botschaft und stand für Empowerment, als es den Begriff in der heutigen Form noch gar nicht gab. Dass sich an ihrer Mission nicht viel geändert hat, zeigt nach der Comeback-Single „Dr. Votze“ vor ein paar Monaten jetzt auch der neue Titel „Kahpe Diem“.

Lady Bitch Ray schildert über knapp drei Minuten, wie sie ihre Tage als unabhängige starke Frau möglichst ausfüllend nutzt. Sie rappt zu einem lebhaften Beat von Pralinés und Soja-Latte, von Glöckchen und Röckchen. „Traust du dich wirklich, das Döschen zu öffnen?“ So revolutionär oder schockierend wie zu Beginn ihrer Karriere ist das jetzt naturgemäß alles nicht mehr. Aber man darf festhalten: Wenn es um die Knalleffekte geht, ist diese Lady weiterhin eine echte Queen. Begleitend zum neuen Song „Kaphe Diem“ wurde auch ein ziemlich eindrucksvolles Musikvideo veröffentlicht.

Queen - Thank God It's Christmas ... Again

Ja ist denn heute schon Weihnachten? Noch nicht, aber gleichzeitig doch „Christmas ... Again“. Seit über vier Jahrzehnten gehört Queens „Thank God It's Christmas“ zu den meistgespielten Songs im Weihnachtsradio - ein Titel, den wahrscheinlich nicht nur Queen-Fans in- und auswendig kennen. Jetzt kann man diesen zeitlosen Klassiker noch einmal ganz neu kennenlernen: Roger Taylor und Brian May haben unter dem Titel „Thank God It's Christmas ... Again“ eine überarbeitete Version ihrer Weihnachtssingle von 1984 veröffentlicht, die im Netz bereits für große Begeisterung sorgt.

Die alte Gesangsspur von Freddy Mercury haben Queen weitestgehend unverändert übernommen, dafür wurden die Instrumente neu eingespielt und auch ein zusätzlicher Chor aufgenommen - der Sound hat sich durchaus verändert. „Es ist alles glänzend und neu!“, frohlockt Brian May, und auch den Fans gefällt's. „Wenn alte Songs 'aufpoliert' werden, werden sie normalerweise ruiniert, aber diese Version ist wirklich, wirklich gut“, kommentiert ein User bei YouTube, wo „Thank God It's Christmas ... Again“ binnen weniger Stunden bereits sechsstellige Abrufzahlen generierte. Andere Anhänger sehen Queen mit ihrer Neuinterpretation bereits an der Spitze der Festtags-Charts, diesmal vielleicht sogar vor Mariah Carey und Wham!: „Lasst uns den Song zu Weihnachten auf Platz eins bringen!“ (tsch)