Am Ende entschied ausgerechnet eine Frage nach einem Truthahn über den Millionengewinn: Hollywood-Star Ben Affleck hat gemeinsam mit Quiz-Champion Jamie Ding in der US-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ („Who Wants to Be a Millionaire?“) eine Million Dollar für seine Hilfsorganisation gewonnen.

Der Oscar-Preisträger (53, „Good Will Hunting“, „Argo“) trat gemeinsam mit Ding an und erreichte die Millionenfrage. Dabei ging es um eine US-Tradition: Kurz vor Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, begnadigt der Präsident jedes Jahr symbolisch einen Truthahn. Affleck und Ding mussten herausfinden, welches Namenspaar nie zu den so verschonten Tieren gehörte.

Das fünfte Gewinner-Duo

Weder sie noch ihr Telefonjoker kannten die Antwort. Schließlich vertrauten sie auf den Tipp von Moderator Jimmy Kimmel und entschieden sich für „Spaghetti & Meatball“ (also Spaghetti mit Hackfleischbällchen) – die richtige Lösung. Der Gewinn geht an Afflecks Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative.

Affleck und Ding sind das fünfte Duo unter der Neuauflage der Sendung mit Kimmel. Etwa ein Jahr zuvor hatten bereits Afflecks langjähriger Freund Matt Damon und Quizprofi Ken Jennings die Million für einen guten Zweck gewonnen. (dpa/red)