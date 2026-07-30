Ben Affleck gewinnt US-Version von „Wer wird Millionär?“Das war die Millionen-Frage

Welches dieser Truthahn-Paare wurde noch nie von einem US-Präsidenten zu Thanksgiving begnadigt? Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese oder Spaghetti & Meatball? Das war die Millionenfrage, die Ben Affleck bei „Who Wants to Be a Millionaire“ - der US-Version von „Wer wird Millionär?“ - beantworten musste.

Der Hollywood-Star, der sich mit der Unterstützung von „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding bis zur letzten Frage gequizzt hatte, wusste wie auch sein Helfer die Antwort nicht. Auch der Telefon-Joker blieb ratlos. Doch dann trat Jimmy Kimmel in Aktion. Der Moderator der Sendung gab seinen persönlichen Tipp ab: Spaghetti & Meatball. Die richtige Antwort!

Dass Ben Affleck bei seinem Millionen-Gewinn so viel Unterstützung erhielt, hat einen guten Grund. Die gesamte Summe wird an das Herzensprojekt des Schauspielers gespendet: die Eastern Congo Initiative, die er 2010 mitgründete. Die Hilfsorganisation unterstützt Menschen im Ostkongo - mit besserer Versorgung, Jobs und fairen Lebensbedingungen.

Jimmy Kimmel zeigte sich im Nachhinein gegenüber „Variety“ überzeugt: „Ich glaube, er wäre bereit gewesen, das auch alleine zu schaffen. Er ist sehr klug, dieser Ben Affleck.“ (tsch)