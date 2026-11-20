Jimmy Connors hat in seinem Podcast „Advantage Connors“ eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der 74-jährige Amerikaner zeigte sich mit bandagiertem Ohr und berichtete, dass bei ihm vor rund sechs Wochen Hautkrebs am Ohr festgestellt worden sei.

„Die Genesung ist im Gange. Es sind sechs Wochen vergangen. Ich hatte Krebs am Ohr“, sagte die Tennis-Legende. Ärzte arbeiten derzeit am Wiederaufbau des betroffenen Ohrs. Eine weitere Operation stehe in Kürze an.

Jimmy Connors enthüllt Krebserkrankung

Den genauen Typ des Hautkrebses nannte der frühere Weltranglistenerste nicht. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich: „Alles ist gut. Es läuft in die richtige Richtung.“ Seine Ärztin habe hervorragende Arbeit geleistet.

Jimmy Connors mit dem Siegerpokal der US Open. Copyright: IMAGO/Hasenkopf

Connors nutzte seinen Auftritt, um einen klaren Appell zu formulieren. Mehrfach mahnte er: „Benutzt Sonnencreme! Tut euch den Gefallen und lasst euch das nicht antun. Passt auf euch auf.“

Jimmy Connors appelliert und mahnt

In seiner Jugend und aktiven Zeit als Profi habe man dem Sonnenschutz kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Zudem hätten Baseballkappen seine Ohren noch weiter nach außen gedrückt und sie so der Sonne stärker ausgesetzt.

In den 1970er- und 1980er-Jahren dominierte Connors den Herrentennis. 1974 gewann er erstmals drei Grand-Slam-Titel in einem Jahr und stieg zur Nummer eins der Welt auf. Diese Position hielt er über lange Zeit inne. Mit insgesamt acht Grand-Slam-Siegen im Einzel und dem Rekord von 109 ATP-Titeln zählt er zu den größten Spielern der Tennisgeschichte.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 1996 blieb er dem Sport als Trainer, Kommentator und nun als Podcaster verbunden. Der ehemalige Weltklasse-Spieler wirkte bei den US Open im September noch fit und gesund.

Mit seiner offenen Schilderung der Erkrankung und dem eindringlichen Hinweis auf Sonnenschutz möchte er vor allem jüngere Sportler und Outdoor-Aktive sensibilisieren. (mbr)