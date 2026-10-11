„Brief und Siegel drauf“Ex-Freundin von Sido schließt bei „Promi Big Brother“ ein Liebescomeback aus

Fast vier Jahre lang führten Gia Georgina und Rap-Star Sido eine turbulente On-off-Beziehung. Im Gespräch mit Christian Lell blickt Gia am siebten Tag bei „Promi Big Brother“ auf die schwierige gemeinsame Zeit zurück und erklärt, warum sie immer wieder zu ihrem Ex zurückkehrte.

Als Ex-Fußballstar Christian Lell erfährt, dass es bereits vor der Geburt ihrer Tochter zur Trennung kam, reagiert er fassungslos: „Das ist ja noch krasser.“ Gia erinnert sich: „Es war alles furchtbar, aber ich habe mich auf die Schwangerschaft konzentriert. Ich bin extra aus Berlin weg, und ab dem Tag, als mein Kind in meinen Armen lag, war es okay.“ Christian zeigt sich beeindruckt: „Doppelt Respekt!“

„Eigentlich hat das überhaupt nicht gepasst, weil wir gar nicht dasselbe wollten“

Kennengelernt hatten sich Gia und Sido Ende 2020. 2024 wurde sie schwanger. Trotz der schwierigen Vergangenheit besteht bis heute Kontakt - die beiden waren Gia zufolge sogar dieses Jahr gemeinsam im Urlaub. Eine Rückkehr zu ihrem Ex schließt die Streamerin allerdings kategorisch aus: „Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.“

Doch warum hielt sie so lange an der Beziehung fest? Auf Christians Vermutung, dass sie die damaligen Ereignisse sehr getroffen hätten, bestätigt Gia: „Ja, natürlich. Klar, das war furchtbar.“ Das ständige Hin und Her erklärt sie so: „Es war ja On-off, On-off. Es war dieses Typische halt: Ich bin immer wieder zurück.“

Als einen Grund nennt Gia auch ihren eigenen damaligen Drogenkonsum, der immer wieder zu heftigen Konflikten geführt habe: „Ich würde sagen, einer war auf jeden Fall die wilde Zeit des Konsums. Das hat immer eine Rolle mitgespielt, weil daraus extreme Streitereien entstanden. Wie man dann halt wird, wenn man was genommen hat. Da hat man ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und genauso waren entsprechend auch die Streitereien und die Vorwürfe, und die Wahrnehmung ist ja völlig verfälscht.“

Heute sieht Gia die Beziehung mit anderen Augen. Rückblickend seien viele Streitigkeiten kaum nachvollziehbar gewesen. Ihr Fazit fällt eindeutig aus: „Rückblickend würde ich sagen, es war schon crazy, weswegen wir uns gestritten haben. Aber auch generell, und das sehe ich jetzt total klar: Eigentlich hat das überhaupt nicht gepasst, weil wir gar nicht dasselbe wollten.“

„Promi Big Brother“ läuft täglich ab 20.15 Uhr auf SAT.1 und Joyn sowie in der Rund-um-die-Uhr-Liveberichterstattung auf Joyn. (tsch)