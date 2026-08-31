Als Produzent schwimmt er auf einer Erfolgswelle nach der anderen, im Privatleben ist Finneas O'Connell nun in den Hafen der Ehe gesegelt. Der 29-Jährige hat die Schauspielerin Claudia Sulewski (30) geheiratet. Die Trauung fand laut „Vogue“ am Samstag in Montecito in Kalifornien im Kreise von Familie und Freunden statt.

Das Modemagazin hatte die Braut rund zwei Wochen vor der Hochzeit zur letzten Anprobe in einer Modeboutique in Beverly Hills begeitet. Anwesend waren auch: Sulewskis Mutter Beata, ihre Schwiegermutter Maggie Baird sowie die Musiker Rebecca Black und Dru MacDonald. Auf dem Programm standen vier Hochzeitslooks: ein Kleid für das Probeessen am Vorabend, das Hochzeitskleid dazu eine Robe für Empfang und ersten Tanz und ein After-Party-Kleid.

Am meisten war Sulewski offenbar vom Hochzeitskleid angetan. „Bisher war jede Anprobe gewissermaßen eine Anpassung, deshalb freue ich mich schon sehr darauf, die endgültige Version anzuprobieren“, sagte sie. Auf Instagram, wo die Schauspielerin (“Shrinking“) einen Clip von der Anprobe gepostet hat, ist das Kleid zu bestaunen. Sulewski entschied sich für klassisches Weiß - ein Kleid aus Seidenfaille, mit langem, plissierten Rock, dazu als i-Tüpfelchen ein weißes Schaltuch am Hals.

Billie Eilish: „Du siehst aus wie ein Engel“

Sulewskis Mama, Schwiegermama und Co. sind gerührt, bei der Muttern kullerten gar die Tränen. Die Braut: „Hört auf, sonst bringt ihr mich auch zum Weinen.“ Zum Hochzeitskleid, wie die anderen Roben auch ein Maßanfertigungen des Modehauses, fand Sulewski dann doch einige Worte: „Als wir es anprobierten, sagte ich: Dieses Kleid hat etwas an sich, das nach Stille verlangt, nach einem Moment des Schweigens.“

Schweigen konnte angesichts der Hochzeitsgarderobe auch Billie Eilish nicht, die Schwester von Sulewskis Ehemann Finneas, die während der Anprobe per Videotelefonie zugeschaltet wurde. „Mein Gott, ich glaube es nicht“, schwärmte die Sängerin. „Du siehst aus wie ein Engel. Sorry, dass ich dazwischenfunke. Ich liebe dich.“

Wer bei der Kleider-Anprobe außen vor blieb, war der Bräutigam. Der habe keines der Kleider vorab gesehen, versicherte Sulewski, doch sie hätte ihm für die Choreografie des ersten Tanzes einige vage Vorgaben machen müssen. Etwa dahingehend, wie er sie heben könne. Schließlich sollte das Kleid den Abend unbeschadet überstehen, so die Schauspielerin.

Ob es das am Ende wirklich hat, nämlich allen Anforderungen einer Hochzeitszeremonie gerecht werden, ist ungewiss. Klar ist: Beide, Finneas und Sulewski, haben zum ersten Mal geheiratet. Ein Paar sind sie seit 2018, es heißt, sie hätten sich über eine exklusive Dating-App kennengelernt. Ihre Verlobung gaben sie am 22. September 2025 auf Instagram bekannt. „Für immer und ewig 22.9“, schrieben sie damals zu einer Reihe von Bildern und Clips, die sie als glückliches Paar zeigten.

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