Großeinsatz in Köln: Auf der Bonner Straße sind mehrere Schüsse gefallen

Großeinsatz in der Kölner Südstadt: Auf der Bonner Straße sind am Montagmorgen (31. August) mehrere Schüsse gefallen.

„Zeugen haben gegen 7.45 Uhr den Notruf gewählt“, bestätigt eine Polizeisprecherin gegenüber EXPRESS.de. Demnach sollen die Schüsse auf ein Geschäft abgegeben worden sein. Dabei soll es sich nach ersten Informationen um ein Café handeln.

Die Lage ist aber noch unklar. Wie eine Zeugin gegenüber EXPRESS.de schildert, wird die Straße gerade von der Polizei abgeriegelt. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort, auch Polizeihunde.

Die Bonner Straße wurde wegen des Großeinsatzes ab Chlodwigplatz stadtauswärts gesperrt. Auch Bereiche rund um Elsaßstraße, Zugweg und Kurfürstenstraße wurden abgesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen folgen.