Ein Baby erwartet Charlotte Engelhardt nicht, wohl aber Nachwuchs auf vier Pfoten. Die 48 Jahre alte Moderatorin hat einen Hund aus einer Tötungsstation gerettet und ihre Familie damit vergrößert. Öffentlich machte sie das mit einem Satz, der zunächst ganz anders klang: „Ich bin schwanger.“ Gefallen ist er im Gespräch mit Georgina Stumpf im Podcast „The Real Ex-Wives“. Für Aufsehen sorgte das überraschende Geständnis allemal.

Die Neuigkeit hatte Engelhardt dort zuvor eigens angekündigt: „Ich hab noch eine Sache, die ich unbedingt loswerden muss.“ Als dann das „Ich bin schwanger“ folgte, horchte ihre Gesprächspartnerin zunächst auf. Eine tatsächliche Schwangerschaft meinte die Moderatorin allerdings nicht. Nach ihrer eigenen Erklärung ist sie vielmehr „gefühlstechnisch“ schwanger. Verantwortlich dafür ist Hund Lala, der von nun an bei ihr wohnt und ihr Herz kräftig schneller schlagen lässt.

Fünfter Hund: Lala kommt aus einer Tötungsstation in Bosnien

Ursprünglich stammt Lala aus Bosnien. Den Weg zu einem Züchter wollte Engelhardt bei ihrem Neuzugang bewusst nicht gehen. Stattdessen fiel ihre Wahl auf ein Tier aus einer Tötungsstation, dem sie eine zweite Chance schenken wollte. Für die Moderatorin ist Lala bereits der fünfte Hund. Sie stellte ihn mit den Worten vor: „Darf ich vorstellen, das ist die schläfrige Lala.“

Damit ist die Geschichte jedoch nicht zu Ende erzählt, denn sie nimmt noch eine besondere Wendung. Auch Engelhardts Schwester hat nämlich einen Hund bei sich aufgenommen, und zwar einen, der mit Lala sogar verwandt ist: Gia ist Lalas Schwester.

Lala und Gia: Zwei Schwestern geben zwei Hündinnen ein Zuhause

Die beiden Schwestern haben so jeweils einem Tier ein neues Heim gegeben. Zugleich haben sie dafür gesorgt, dass die zwei Hündinnen einander nicht aus den Augen verlieren und zusammenbleiben können.

Vor der Kamera steht Engelhardt seit 2003. Damals begann sie ihre Fernsehlaufbahn bei RTL Nord, ein Jahr darauf zog es sie zum Musiksender GIGA. Bekannt wurde sie anschließend bei ProSieben, wo sie unter anderem durch „taff“, „Do It Yourself – S.O.S.“ und „Popstars“ führte. Auf dem Tanzparkett stellte sie sich 2018 in der Show „Let's Dance“ der Herausforderung. 2025 entschied sie die RTL-Show „Die Verräter“ als Siegerin für sich.

Privat war Engelhardt mit dem Rapper Sido verheiratet. Mit ihm hat sie zwei Söhne, die 2013 und 2016 zur Welt kamen. Seit 2020 gehen die beiden getrennte Wege, seit 2022 sind sie geschieden. (red)