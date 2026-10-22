„Mein Glück teilen“Ursula Karven ist erstmals Oma geworden

Ursula Karven ist zum ersten Mal Großmutter geworden. Die 62-jährige Schauspielerin bestätigte die Geburt ihres ersten Enkelkindes am Mittwochabend bei den Vienna Awards in Wien. Ihr ältester Sohn Christopher Veres (32) und dessen Ehefrau, das Model Anna Mila Guyenz (30), sind Eltern geworden.

Im Gespräch mit „Gala“ reagierte Karven auf die Frage nach der Schwangerschaft ihrer Schwiegertochter mit den Worten: „Und ich bin schon Oma!“ Weitere Einzelheiten wollte sie zunächst nicht nennen. „Das müssen die beiden Eltern dann erstmal freigeben“, erklärte die ehemalige „Tatort“-Schauspielerin. „Aber mein Glück kann ich schon mal teilen.“

Barbara Becker verrät Namen des Enkelkindes

Bei der Preisverleihung war auch die Ex-Frau von Boris Becker, Barbara Becker (59), anwesend. Die langjährige Freundin Karvens hielt eine Laudatio auf die Schauspielerin, die mit dem „Female Empowerment of the Year Award“ ausgezeichnet wurde. Dabei verriet Becker laut „Gala“ weitere Einzelheiten: Das Baby ist ein Mädchen, heißt Grace und kam am vergangenen Wochenende zur Welt.

Auch Karvens jüngerer Sohn Liam (23), der seine Mutter nach Wien begleitet hatte, freute sich über den Familienzuwachs. Gegenüber „Gala“ sagte er über seine neue Rolle als Onkel: „Das ist das Beste aller Zeiten. Das ist das Beste, was je passiert ist.“ Onkel zu sein, sei einfach „crazy“.

Christopher Veres und Anna Mila Guyenz heirateten im Februar

Bereits im Juli hatten Christopher Veres und Anna Mila Guyenz gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten würden. Damals habe sich das Paar sehr über die bevorstehende Geburt gefreut.

Auch Ursula Karven hatte sich zu diesem Zeitpunkt öffentlich zu der Nachricht geäußert und erklärt, dass die Schwangerschaft bei ihr und der gesamten Familie für große Freude gesorgt habe.

Für Veres und Guyenz ist die Geburt ihres Kindes ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Jahr. Der Schauspieler und das Model hatten ihre Beziehung im Februar 2026 mit einer standesamtlichen Hochzeit in Berlin besiegelt. Das Paar war zuvor rund zwei Jahre zusammen. (jag)