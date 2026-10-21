Die Schlagersängerin Anni Perka (37) wird zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Loder machte sie die Schwangerschaft am Mittwoch (21. Oktober) über Instagram öffentlich. Auf mehreren Bildern zeigt die Sängerin stolz ihren Babybauch, der bereits deutlich zu sehen ist.

„Peter und ich erwarten ein Baby!“, schrieb die Musikerin, die durch ihren Titel „Umlaufbahn“ bekannt ist. Für das Paar erfüllt sich damit ein Wunsch, den es schon lange hegt.

Bei Anni Perka fließen die Tränen

In ihrem emotionalen Beitrag ließ Perka erkennen, welchen Stellenwert die Schwangerschaft für sie hat. Bereits eine Weile habe sie das Geheimnis für sich behalten. Jetzt sei endlich der passende Zeitpunkt gekommen, um ihre Fans an ihrem großen Glück teilhaben zu lassen.

Die Sängerin schrieb dazu: „Lange Zeit haben wir dieses Glück ganz für uns behalten, doch jetzt ist endlich der Moment gekommen, euch von diesem großen Traum zu erzählen, den ich schon so lange in meinem Herzen trage“.

Ihre Bekanntheit verdankt Anni Perka unter anderem den Liedern „Umlaufbahn“, „Fiesta del sol“ und „Es fängt grad erst an“. Hinzu kommen ältere Erfolge wie „Lass mich nie mehr los“, „Einmal zu oft“ und „Lüg mir ins Gesicht“.

Wie es in ihr aussah, ließ sich nach eigener Aussage kaum beschreiben. „Während ich diese Zeilen schreibe, kullern mir tatsächlich die Tränen über die Wangen. Es fällt mir schwer, all die Gefühle in Worte zu fassen“, so Perka.

Wachsender Babybauch: Fans sollen Perka begleiten dürfen

Dass ihr Bauch inzwischen sichtbar wächst, hat ihr den Schritt an die Öffentlichkeit offenbar zusätzlich erleichtert. „Ich bin so glücklich, dass ich ihn jetzt endlich voller Stolz zeigen darf“, erklärte die 37-Jährige.

Die Vorfreude auf den Nachwuchs teilt auch ihr Ehemann Peter Loder. „Wir sind überglücklich und voller Liebe und Vorfreude auf dieses kleine Wunder“, schrieb Perka. Zudem wandte sie sich mit liebevollen Worten direkt an ihr ungeborenes Kind: „Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, kleines Wunder!“

An dieser besonderen Phase sollen auch ihre Anhänger ein Stück weit teilhaben. Die Sängerin kündigte an, ihre Fans künftig „ein kleines bisschen“ an ihrem Alltag teilhaben zu lassen. (jag)