Nach zehn Jahren vor der Kamera verabschiedet sich Chris Wackert vom „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. Der 37-Jährige wird im Januar zum letzten Mal durch die Live-Sendung führen. Dies gab er in einem Gespräch mit dem „Stern“ bekannt.

Der beliebte Moderator beschreibt, dass sich nach zehn Jahren eine gewisse Routine eingestellt habe. „Ich wurde ein bisschen taub“, sagte er.

Chris Wackert verlässt nach zehn Jahren das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“

Gespräche mit Kollegen wie Marlene Lufen und Matthias Killing hätten ihm gezeigt, dass deren Begeisterung und Arbeitsweise anders seien als seine eigene. Aus diesem inneren Gefühl sei der Entschluss zum Abschied erwachsen.

Die Trennung vom Privatsender erfolge „in allerbester Freundschaft“. Ein Wiedersehen zu einem späteren Zeitpunkt schließt er nicht aus. Zehn Jahre empfänden sich für ihn „wahnsinnig rund“ an.

Künftig möchte Wackert als selbstständiger Moderator arbeiten. Bereits für Januar ist ein neues Podcast-Projekt geplant. Darin möchte er sich intensiver mit Themen beschäftigen, die ihn und Menschen in seinem Alter bewegen. Die Idee dazu existierte schon vor seiner Entscheidung, das Frühstücksfernsehen zu verlassen, und hat sich inzwischen konkretisiert.

Wackert begann 2016 als Netzreporter beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ und rückte noch im selben Jahr ins Moderationsteam auf. Zwischenzeitlich moderierte er das Magazin „Endlich Feierabend!“ vertretungsweise. Zudem präsentierte er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Stephanie Brungs das Netflix-Format „Love is Blind: Germany“.

Im Juli hatten Stephanie Brungs und ihr Mann nach zwölf Jahren Beziehung und sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Stephanie Brungs äußerte sich später öffentlich zu den Gründen und sprach von einer schmerzhaften Entscheidung. Beide betonten, dass ihre berufliche und private Entwicklung unabhängig voneinander verlaufe. (mbr)