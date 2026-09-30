„Steuerberater hat ’n scheiß Job gemacht“Cora Schumacher hat große Geldsorgen – und will Deutschland verlassen

Hinter Cora Schumacher liegen extrem belastende Monate. Nach persönlichen Krisen, familiären Zerwürfnissen und gesundheitlichen Rückschlägen steht die 49-Jährige nun vor massiven finanziellen Problemen. Wie die Bild-Zeitung aus ihrem Podcast „May Way“ berichtet, droht der ehemaligen Rennfahrerin und Reality-Darstellerin der finanzielle Kollaps.

Die Wurzeln der finanziellen Sorgen sieht Schumacher in ihrer langen Krankheitspause. Im Oktober 2024 hatte sie sich wegen schwerer seelischer Probleme und dunkler Gedanken selbst in eine Klinik eingewiesen, dazu kamen Diagnosen wie Depressionen, ADHS und PTBS.

Cora Schumacher kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Über zwei Jahre lang habe sie nicht gearbeitet: „Ich kann froh sein, dass ich wenigstens ’n bisschen Rücklagen hatte. Aber das ist der Grund, warum es mir jetzt so schlecht geht.“

Eigentlich sollten ihre Immobilien als private Altersvorsorge dienen, da sie über keine reguläre Rente verfügt. Doch während ihrer Abwesenheit geriet die Verwaltung völlig außer Kontrolle.

Cora Schumacher wirft den Zuständigen schweres Versäumnis vor: „Mein Steuerberater hat ’n scheiß Job gemacht, der hat einfach nur mal eben alles geschätzt. Meine Hausverwaltung hat die Sorgfaltspflicht des Verwaltervertrages nicht gewährleistet, das heißt, die Mieter haben keine Miete gezahlt.“

Ex-Frau von Ralf Schumacher wettert gegen Steuerberater

Zu den Mietausfällen und Stromnachzahlungen kamen Forderungen der Finanzbehörden hinzu. Die 49-Jährige beschreibt ihre finanzielle Lage als zunehmend schwierig. Ihr Gesundheitszustand sei „aufs Äußerste ausgenutzt“ worden, zudem hätten Mieter zuletzt keine Miete gezahlt.

Hinzu kämen Nachzahlungen für Strom und Hausverwaltung. Auch ihr Steuerberater habe jahrelang nichts eingereicht. Nun setze ihr das Finanzamt „plötzlich die Pistole auf die Brust“. Sie sei zwar noch nicht pleite, „jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng“, sagt die 49-Jährige.

Reality-Star will auf Weltreise gehen

Der Beginn der Abwärtsspirale reiche bis zu ihrem vorzeitigen Abbruch des Dschungelcamps Anfang 2024 und den Folgen einer Post-Covid-Erkrankung zurück. Wenig später folgte im Juli 2024 das Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher sowie ein öffentlicher Bruch mit Sohn David. Schumacher schildert, dass ihr die darauffolgenden Vorwürfe und abwertenden Kommentare im Netz stark zusetzten.

Um dem Druck zu entkommen, plant Cora Schumacher nun einen radikalen Schlussstrich. Sie wolle ihre Immobilien veräußern und Deutschland den Rücken kehren: „Ich glaube, ich werde hier einfach nicht zur Ruhe finden.“ Ihr Ziel sei eine Weltreise mit ihren Hunden, um sich anschließend im Ausland – etwa in Texas oder Kanada – ein neues, ruhiges Leben auf einer Farm mit Tieren aufzubauen. (jag)