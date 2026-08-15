Dämpfer für Mette-Marits Sohn„Nichts, was ich möchte“ – Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft

Das Amtsgericht Oslo hat entschieden, dass Marius Borg Høiby (29) vorerst in Untersuchungshaft bleibt. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit hatte am Montag (10. August) die umgehende Aufhebung der Haft beantragt. Das Gericht folgte jedoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Verlängerung um vier Wochen forderte und dies mit weiterhin bestehender Wiederholungsgefahr begründete.

Marius Borg Høiby: Sohn von Mette-Marit äußert sich zu Gerichtsentscheidung

Høiby verbringt die U-Haft weiterhin unter elektronischer Überwachung auf dem royalen Anwesen Skaugum. Wie norwegische Medien (darunter „VG“ und „TV 2“) berichten, zeigte sich der 29-Jährige enttäuscht über die Entscheidung: „Das ist nichts, was ich möchte“, äußerte der Stiefsohn von Kronprinz Haakon vor Gericht.

Auch die strengen Auflagen bezeichnete er als erhebliche Einschränkung: „Ich kann das Haus nicht verlassen, nicht einkaufen gehen oder Freunde besuchen. Auch wenn ich zu Hause sitze, sitze ich immer noch in Haft.“

Marius Borg Høiby (Archivbild) Copyright: AFP

Sein Verteidiger Petar Sekulic legte noch am selben Tag Berufung gegen den Beschluss ein. Er und Høiby kritisierten zudem ein uneinheitliches Vorgehen der Behörden: Laut Verteidigung sei im Vorfeld signalisiert worden, dass die Fußfessel abgenommen und durch eine andere Schutzmaßnahme ersetzt werden sollte.

Polizeianwältin Hilde Hermanrud Strand bestätigte zwar, dass eine Freilassung zunächst erwogen worden sei, die Risikobewertung bezüglich möglicher Verstöße gegen Kontakt- und Näherungsverbote letztlich aber gegen eine Haftentlassung sprach.

Marius Borg Høiby stammt aus einer früheren Beziehung von Kronprinzessin Mette-Marit mit dem Norweger Morten Borg. Er wurde im Januar 1997 geboren. Einige Jahre später lernte seine Mutter Kronprinz Haakon kennen, den sie 2001 heiratete. Seitdem ist Høiby Haakons Stiefsohn. Einen königlichen Titel trägt er jedoch nicht und übernimmt auch keine offiziellen Aufgaben für die norwegische Königsfamilie. (jag)