Fakt ist: Die Live-Uraufführung von „Dancing Queen“ fand am 18. Juni 1976 statt - und zweifellos zu Ehren von Silvia Sommerlath, der ehemaligen deutschen Olympia-Hostess, die sich 1972 in Schwedens Thronfolger Carl Gustaf verguckt hatte. An diesem Abend im Juni standen ABBA in barocken Gewändern auf der Bühne in der Königlichen Oper in Stockholm. Auf einigen Videos von damals ist zu sehen, dass etliche blaublütige Gäste irritiert von den Disco-Klängen waren - und dass Silvia, die „Königin-to-be“ fröhlich mitwippte. Und das war nur der Anfang einer Begeisterungswelle, die „Dancing Queen“ bis heute bei Festen, Festivals und in Clubs überall auf der Welt auslöst.

Björn Ulvaeus (links) und Benny Andersson (Vierter von links) komponierten „Dancing Queen“, Agnetha Fältskog (Zweite von links) und Anni-Frid Lyngstad sangen den Titel zum Hit - aber getextet wurde „Danding Queen“ von ABBA-Manager Stig Anderson (rechts, am Mischpult). (Bild: Keystone / Getty Images) Copyright: Keystone / Getty Images

Am 16. August 1976 wurde „Dancing Queen“ offiziell veröffentlicht. Da war das Märchen, ABBA hätten „Dancing Queen“ für Queen Silvia geschrieben, schnell gewoben. Nur, leider: Es ist falsch.

Silvia und Carl Gustaf liebten sich zwar seit 1972, aber sie taten es heimlich. Bis 1973 war Carl Gustaf nämlich noch Prinz. Und hätte er eine Bürgerliche geheiratet, hätte er den Thronanspruch verloren. Also hielten die beiden dicht und Silvia verkleidete sich oft, wenn sie heimlich zu ihrem Carl Gustaf reiste. Die Romanze wurde erst Anfang 1976 richtig öffentlich und mit der Verlobung am 12. März offiziell.

Da aber gab es „Dancing Queen“ schon seit Monaten. Benny Andersson und Björn Ulvaeus, die Songschreiber von ABBA, tüftelten seit Anfang August 1975 in ihrer „Komponisten-Hütte“ auf der schwedischen Schären-Insel Viggsö an einem Song im trendigen Discosound. Sie orientierten sich an George McCraes „Rock Your Baby“ und wählten „Boogaloo“ als Arbeitstitel.

„Dancing Queen“ hieß zu Anfang „Boogaloo“

So ging es los: Am 6. April 1974 siegten ABBA für Schweden beim „Eurovision Song Contest“ (damals in Deutschland noch als „Grand Prix Eurovision " bekannt) in Brighton. Auch den Siegertitel „Waterloo“ hatte Stig Anderson getextet. (Bild: Universal Music / Wolfgang Heilemann) Copyright: Universal Music / Wolfgang Heilemann

„Dancing Queen“ hieß also noch „Boogaloo“, als die ersten Demo-Aufnahmen produziert waren. Aber die Magie des Songs war schon zu spüren. Agnetha Fältskog erzählte: „Es ist schwer zu sagen, welches Lied ein Hit wird, man spürt es nicht immer. 'Dancing Queen' war eine Ausnahme. Wir wussten sofort, dass es gewaltig wird.“

Ihre Gesangspartnerin Anni-Frid Lyngstad empfand es ähnlich. „Als ich es erstmals hörte, musste ich weinen, weil es so schön war“, zitiert Autor Jürgen Winzer die Sängerin in seinem Buch „ABBA - Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“.

„Dancing Queen“ war der Leading Track für „Arrival“, ABBAs viertes Studio-Album. Es erschien im Oktober 1976 und wurde mit rund zehn Millionen verkauften Einheiten zu einem der Top-Seller in ABBAs Geschichte. Es war das erste Album, das auf dem Cover den ABBA-Schriftzug mit dem gespiegelten B enthielt. (Bild: Hulton Archive) Copyright: Hulton Archive

Alle Beteiligten eint eine Wahrheit: Niemand hatte damals, im Sommer 1975, eine Ahnung vom royalen Techtelmechtel zwischen Carl Gustaf und Silvia. Aber: Wenn Königin Silvia nicht die „Dancing Queen“ war - wer war dann gemeint?

Anni-Frid Lyngstad über „Dancing Queen“: „Ich musste weinen, weil es so schön war“

Leider, seufz, es lässt sich nicht mehr erfragen. Zwar leben alle ABBA-Mitglieder noch, aber nicht der, der dem Klassiker den Text verpasste. Das war Stig Anderson, Entdecker und Manager des Quartetts. In den Anfangstagen der Gruppe schrieb er die meisten Texte, so zum ESC-Hit „Waterloo“ oder auch zu „Mamma Mia“ oder „S.O.S.“. Und auch zu „Boogaloo“ schrieb er die erste Textversion - und gab dem Disco-Feuerwerk den Titel „Dancing Queen“.

Wer war die „Dancing Queen“ in Stig Andersons Leben? Im Alter von 24 Jahren heiratete Stig im August 1955 seine Studienkollegin Gudrun Rystedt. Sie war an seiner Seite, als er Ende der 50er-Jahre die ersten Hits landete - sowohl als Komponist als auch als Performer. Aber tanzte Gudrun ausgelassen mit Freundinnen durch Discotheken, wie es der Text von „Dancing Queen“ erzählt?

Es ist wahrscheinlicher, dass Stig beim Schreiben an seine Tochter Marie dachte. Die kam im Februar 1957 als ältestes der drei Kinder von Gudrun und Stig zur Welt. Im Sommer 1975, als Stig den Text schrieb, war sie 18 und vielleicht verstärkt in den Tanzpalästen Stockholms unterwegs. Vielleicht war sie Stig Andersons „Dancing Queen“. Man kann ihn nicht mehr fragen. Stig, oft als „der fünfte ABBA“ bezeichnet, starb am 12. September 1997 nach einem Herzinfarkt. Seine Lied gewordene „Dancing Queen“ aber tanzt weiter - überall auf der Welt. (tsch)