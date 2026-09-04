„Das perfekte Dinner“-Kandidat bewirbt sich noch während Teilnahme ein zweites Mal„Macht ja süchtig“

„Ich finde schon, ich kann gut kochen“, deshalb ist mit Stress und Hektik bei Maikes (56) „perfektem Dinner“ in Herdecke nicht zu rechnen. Als Raum- und Farbberaterin hat sie außerdem ein Auge für Inneneinrichtung und gibt Farbtipps: „Ich habe noch nicht einen Kunden gehabt, den ich nicht glücklich machen konnte mit meiner Farbe.“

Bei Maike sitzt jeder Handgriff, da kann eigentlich nicht viel schiefgehen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die Familie ist ihr Ein und Alles, denn „ich habe meine Eltern sehr, sehr früh verloren“. Sohn Louis (24) muss schnibbeln, weil er seine Mutter heimlich in der VOX-Show angemeldet hat. Der meint: „Das kann heute ein leckerer Abend werden.“ Gewinnen würde Maike schon schmecken, und zuversichtlich ist sie auch: „Ich werde auch wahrscheinlich punkten mit meiner Herzlichkeit.“ Zum Motto „Bunt wie der Frühling“ gibt es:

Vorspeise: Lachs trifft auf Orange, Grün und Gelb - Mango / Avocado / Paprika Hauptspeise: Surf & Turf an Creme, Orange und Grün - Sellerie / Möhre / Spargel Nachspeise: Heiß & kalt in Gelb, Rot und Orange - Cannelloni / Himbeere / Orange

„Vielleicht wird es richtig opulent“, kann sich Gabriel (56) bei Maike sogar Hummer vorstellen. Allein wegen des Farbkonzepts. Tim (38) glaubt sogar, „dass das Finale beim Gewinner stattfinden könnte“.

Herzliche Umarmung für alle

Der Hauptgang bekommt durch Möhren und Spargel seine frühlingshaften Farbakzente. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Meine Herzensmenschen!“, ruft Maike ihren Gästen an der Tür entgegen, bevor jeder mit einer dicken Umarmung begrüßt wird. Findet Gabriel ziemlich souverän: „Sie konnte es gar nicht abwarten, dass wir zur Tür reinkommen und uns in den Arm zu schließen und endlich loszulegen.“ Ein Blick durch die stilvoll gestalteten Räume bestätigt Tim: „Das ist, was ich erwartet habe.“

Der gerührte Gewinner der Ruhrgebiet-Woche: Tim mit seinem 36-Punkte-Menü. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wehmut über den letzten gemeinsamen Abend macht sich am Tisch breit. „Ich hab meine Bewerbung geschrieben für das nächste 'perfekte Dinner' im Ruhrgebiet“, würde Gabriel am liebsten gleich wieder mitmachen. „Das macht ja süchtig.“

Dann kommt die letzte Vorspeise der Woche: Lachs-Tatar auf Mango, Avocado und Paprika. „Köstlich!“, schwärmt Gabriel. „Das kann man nicht besser machen!“ Franzi (25) schmeckt das Sesamöl hingegen gar nicht, und auch Fisch-Skeptikerin Katrin (37) äußert sich verhalten: „Für mich war die Vorspeise eine Erfahrung.“

Orangen-Parfait „eins meiner Highlights“

Zeit für eine kleine Room Tour, auf der Maike gerne ihre Ideen hinter der Gestaltung teilt - inklusive Hula-Hoop-Workout. Denn das Filet vom Oberwestfälischen Weißrind, Black Tiger Garnele, Selleriepüree, karamellisierte Möhrchen, Spargel und Chimichurri brauchen viel Platz im Magen. „Da hätte ich auch gerne noch ein Stück von bekommen“, lobt Katrin das Rind. Gabriels Stück ist hingegen „am Rand ein bisschen trocken und leider ein Tacken zu kalt“.

Beim Frittieren der mit Cheesecake gefüllten Cannelloni dürfen die Gäste zusehen, dabei erklärt Maike ihr Dessert. Als die Teller auf dem Tisch stehen und alle genüsslich die Cannelloni probieren, meint Maike: „Ich muss mich einfach mal selber loben.“ Tim findet den kreativen Nachtisch „cool“, Franzi ihre Nudel „etwas zu hart“. Dafür ist das Orangen-Parfait „eins meiner Highlights heute“.

„Ich habe so Glücksgefühle in mir“, strahlt Maike nach vollbrachtem Werk. Dafür vergibt Tim zehn Punkte. Doch die insgesamt 34 Punkte reichen Maike nicht, um Tim zu überholen. Der kann sich die Tränchen schwer verkneifen: „Ich bin schon sehr gerührt.“ (tsch)