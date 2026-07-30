Die US-amerikanische Sopranistin Deborah Sasson befindet sich nach einem schweren Verkehrsunfall zur Genesung in Deutschland. Ihr Ehemann und Manager, Dieter Tings, bestätigte gegenüber der „Bild“, dass die 66-Jährige Verletzungen an der Wirbelsäule erlitten hat.

Darunter befindet sich eine Fraktur eines Dornfortsatzes im Bereich der Halswirbel, was umgangssprachlich oft als „Genickbruch“ bezeichnet wird. Des Weiteren wurden Beschädigungen an mehreren Lendenwirbeln festgestellt. Aus diesem Grund trägt Sasson aktuell ein medizinisches Stützkorsett.

Deborah Sasson: Auffahrunfall auf der Rückreise aus Rom

Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Juli während der Rückfahrt von einem beruflichen Termin in Rom. Noch kurz zuvor hatte sich Deborah Sasson gut gelaunt aus der italienischen Hauptstadt bei Instagram gemeldet.

Nachdem ein vorausfahrender Kleintransporter unerwartet die Spur gewechselt hatte, prallte das Auto des Paares mit etwa 80 km/h auf das Heck eines zum Stillstand gekommenen Geländewagens. Die automatische Gefahrenbremsung konnte den Aufprall nicht verhindern. Während ihr Ehemann unverletzt blieb, entstand am Fahrzeug erheblicher Schaden.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung in einer Klinik im italienischen Mantua wurde Sasson per Krankentransport nach Deutschland gebracht. Dort stellten Ärzte bei weiteren Untersuchungen das vollständige Ausmaß ihrer Verletzungen fest.

Deborah Sasson wurde unter anderem durch „Das Phantom der Oper“ bekannt

Deborah Sasson schloss ihr Gesangsstudium am Oberlin-Konservatorium mit dem Titel „Master of Music“ ab. Nach Engagements an der Metropolitan Opera New York und einem Debüt am Broadway wurde die gebürtige US-Amerikanerin 1982 von Leonard Bernstein für die Rolle der Maria in „West Side Story“ nach Hamburg geholt.

Ende der 1980er-Jahre erlangte sie auch im Pop-Bereich Bekanntheit, unter anderem mit den Titeln „(Carmen) Danger in Her Eyes“ und „Passion and Pain“. Parallel zu ihrer Arbeit in Oper und Musical veröffentlichte sie weitere Musikprojekte und stand in Produktionen wie „Das Phantom der Oper“ auf der Bühne. Auch ihre Ehe mit dem Opernsänger Peter Hofmann fand öffentliche Beachtung.

Trotz der Verletzungen blickt die Künstlerin optimistisch auf ihre Genesung. Ihr Ziel ist es, bei ihren geplanten Konzerten in der Weihnachtszeit wieder auf der Bühne stehen zu können.