Gute Nachrichten für Rockfans in Nordrhein-Westfalen: Nach der krankheitsbedingten Absage ihrer Konzerte Ende Oktober haben Deep Purple die Nachholtermine für 2027 bekannt gegeben.

Im Rahmen ihrer „SPLAT! WORLD TOUR“ kehrt die britische Hardrock-Legende im Februar für fünf Arena-Shows nach Deutschland zurück – darunter auch ein Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle.

Wann und wo spielen Deep Purple in NRW?

Für Fans aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet ist das Konzert in Dortmund der wichtigste Termin im Tourkalender. Die Band spielt am Freitag, 12. Februar 2027, in der Westfalenhalle Dortmund. Als Support-Act ist für diesen Abend die Band Jayler angekündigt.

Neben dem Stopp in Nordrhein-Westfalen stehen vier weitere Städte in Deutschland auf dem Plan:

Sa., 06.02.2027: Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt Mo., 08.02.2027: Berlin – Uber Arena Di., 09.02.2027: Hamburg – Sporthalle Hamburg Do., 18.02.2027: Nürnberg – PSD Bank Nürnberg Arena

Ein möglicher Ersatztermin für das ausgefallene Konzert in Leipzig soll laut Veranstalter in Kürze bekannt gegeben werden.

Tickets für Deep Purple in Dortmund

Eintrittskarten für die Nachholtermine sind ab 78 Euro über die gängigen Vorverkaufsstellen sowie online über Plattformen wie Eventim erhältlich.

Neues Album „SPLAT!“ und aktuelles Line-up

Mit im Gepäck haben die Briten ihr 24. Studioalbum „SPLAT!“, das am 3. Juli 2026 über earMUSIC erschienen ist und direkt in die Top 3 der deutschen Albumcharts einstieg. Produziert wurde das Werk erneut von Bob Ezrin, der bereits für Größen wie Pink Floyd, Alice Cooper, Lou Reed und Kiss gearbeitet hat.

Auf der Bühne steht die Band in ihrer aktuellen Besetzung: Sänger Ian Gillan, Bassist Roger Glover, Schlagzeuger Ian Paice, Keyboarder Don Airey und Gitarrist Simon McBride, der die Formation seit 2023 verstärkt.

Deep Purple 2027 in Dormund: Was erwartet die Fans?

Neben den neuen Songs dürfen sich die Besucherinnen und Besucher in der Westfalenhalle auf einen Querschnitt durch mehr als fünf Jahrzehnte Rockgeschichte freuen. Blickt man auf die Setlist der jüngsten Tour-Konzerte, erwartet das Publikum eine ausgewogene Mischung aus frischem Material und zeitlosen Hymnen.

So eröffnete die Band ihre Shows zuletzt nach dem klassischen Intro „Mars, the Bringer of War“ direkt mit dem Tempobrecher „Highway Star“ und ließ mit „Into the Fire“ sowie „Lazy“ weitere Meilensteine aus den frühen Siebzigerjahren folgen.

Auch aus den späteren Schaffensphasen stehen mit „Perfect Strangers“ und „Sometimes I Feel Like Screaming“ feste Fan-Favoriten auf dem Programm. Dazu gesellen sich aktuelle Stücke wie „A Bit on the Side“, „Lazy Sod“, „Arrogant Boy“, „Diablo“ und „Sacred Land“ sowie ausgedehnte Solo-Passagen von Gitarrist Simon McBride und Keyboarder Don Airey, der dabei unter anderem ein Intro zu „Mr. Crowley“ einstreut.

Den regulären Teil beendeten die Briten zuletzt mit dem Doppelpack aus „Space Truckin'“ und dem unverzichtbaren „Smoke on the Water“, bevor mit „Guinnesis“ sowie dem Zugaben-Block aus „Hush“ und „Black Night“ der Schlusspunkt gesetzt wurde. (jag)