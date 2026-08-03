Jazz-Ikone Tony Bennett verstarb 2023 im Alter von 96 Jahren. Seit 2016 lebte er mit der Diagnose Alzheimer. (Bild: 2020 Getty Images/Getty Images) Copyright: 2020 Getty Images/Getty Images

Gibt es für einen Entertainer eine höhere Auszeichnung als ein Lob von Frank Sinatra? „Er hat mein Leben verändert. In einem Artikel im 'Life Magazine' hat er betont, dass ich der beste Sänger sei, den er je gehört habe“, erinnerte sich Tony Bennett einst an seinen Freund. „Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich und hatte hin und wieder eine millionenfach verkaufte Platte, aber für mich ging es darum, gut zu sein, nicht der berühmteste. Dann hat er mich den besten genannt, den er je gehört hat.“

Tony Bennett war in den 60er-Jahren ein umschwärmter Star. (Bild: Larry Ellis/Express/Hulton Archive/Getty Images) Copyright: Larry Ellis/Express/Hulton Archive/Getty Images

Am 3. August 2026 wäre der Jazzsänger 100 Jahre alt geworden. Bennett, der 2023 im Alter von 96 Jahren in seiner Heimatstadt New York verstarb, gehörte zu den populärsten Künstlern der USA und war nach dem Tod von Frank Sinatra 1998 der letzte große Entertainer des 20. Jahrhunderts.

Tony Bennett blieb sich zeitlebens treu

Mit seiner zweiten Ehefrau, der Schauspielerin Sandra Grant (links), war Tony Bennett von 1971 bis 1983 verheiratet. (Bild: Central Press/Hulton Archive/Getty Images) Copyright: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Geboren wurde er als Anthony Dominick Benedetto in Astoria im New Yorker Bezirk Queens, als Sohn eines eingewanderten Lebensmittelhändlers und einer Näherin. Bereits mit zehn Jahren hatte er seinen ersten Gesangsauftritt bei der Eröffnung der Triborough Bridge. Nach dem Kriegsdienst als Infanterist der US-Armee im Zweiten Weltkrieg kehrte er nach New York zurück und verdiente sich in den Clubs seines Heimatviertels die ersten Sporen.

Tony Bennett und Lady Gaga veröffentlichten 2021 noch ein gemeinsames Duett-Album: „Cheek to Cheek“. (Bild: 2015 Getty Images/Larry Busacca) Copyright: 2015 Getty Images/Larry Busacca

1949 wurde Bob Hope bei einem Auftritt mit Pearl Bailey in Greenwich Village auf ihn aufmerksam und holte ihn ins Paramount Theatre - Hope gab ihm dabei auch seinen Künstlernamen. Kurz darauf unterschrieb Bennett bei Columbia Records. 1951 gelang Bennett mit „Because of You“ sein erster Nummer-Eins-Hit. Den endgültigen Durchbruch brachten Lieder wie „I Left My Heart In San Francisco“ oder „New York State of Mind“. Insgesamt veröffentlichte er mehr als 70 Alben, wurde mit 19 Grammys ausgezeichnet - die meisten davon nach seinem 60. Lebensjahr - und verkaufte über 50 Millionen Tonträger.

Von 2007 bis zu seinem Tod war Tony Bennett mit der ehemaligen Lehrerin Susan Crow verheiratet. (Bild: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) Copyright: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

Für die Unterstützung seiner Karriere bedankte sich Bennett bei Sinatra später mit einer ungewöhnlichen Geste: 2001 gründete er in seinem Geburtsviertel Astoria eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche und benannte sie nach seinem Freund: die Frank Sinatra School of the Arts. „99 Prozent aller Schüler schaffen dort den Abschluss, das ist schon enorm für amerikanische Verhältnisse“, freute er sich einmal im Gespräch.

Bennett: „Mach keine Kompromisse“

Sein Erfolgsrezept? Er sei sich einfach immer selbst treu geblieben, wie er im teleschau-Interview sagte: „Ich hielt mich von jedem fern, der mich verändern wollte, von mir verlangte, zu rappen oder einen auf Disco zu machen“. Er habe stets die Finger von jeglichen Trends gelassen und daraus gelernt: „Mach keine Kompromisse, sondern nur gute Musik. Also umgab ich mich ausschließlich mit großartigen Musikern, und wir schrieben uns auf die Fahne, niemals etwas zu machen, das man schnell vergessen würde.“

Und in Vergessenheit geriet er nicht: Im hohen Alter gelang ihm mit dem gemeinsamen Album „Cheek to Cheek“ (2014) an der Seite von Lady Gaga noch ein spätes Comeback, das ihm viele jüngere Fans einbrachte. Mit dem Duett-Album „Love for Sale“ (2021) beendete er schließlich seine Karriere - seit 2016 lebte er mit der Diagnose Alzheimer, stand aber bis 2021 noch auf der Bühne. „Ich bin sehr dankbar für all meine Erfahrungen und Erlebnisse“, sagte er 2011 im teleschau-Interview. Über seinen frühen Hit „Rags to Riches“ scherzte er: „Der perfekte Titel für mein Leben!“ (tsch)