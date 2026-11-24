RTLzwei wird vorerst keine weiteren Folgen der Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zeigen. Das teilte der Sender in einem Beitrag in sozialen Netzwerken mit. Hintergrund seien aktuelle Geschehnisse im Umfeld der Familie um Mutter Silvia Wollny.

Tochter Loredana Wollny hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Servet Özbek in einem Video Vorwürfe gegen ihre Mutter erhoben. Unter anderem gehe es um den Vorwurf rassistischer Äußerungen. Die beiden spielen in einem Video Sprachnachrichten ab, die ihrer Darstellung zufolge von Mutter Silvia stammen sollen. Darin sollen abwertende Aussagen über Servet und dessen Familie zu hören sein, heißt es auf der RTL-Seite.

RTLzwei reagiert auf Vorwürfe von Wollny-Tochter

In dem Post heißt es: „Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst. Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von ‚Die Wollnys‘ zu zeigen. RTLzwei steht für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander.“

Die Familie aus dem rheinischen Hückelhoven wird von RTLzwei als „Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie“ beworben. Im Mittelpunkt steht jene Silvia Wollny, die als Oberhaupt der Familie bezeichnet wird. Seit 2011 begleitet der Sender ihren Alltag mit einem Großteil ihrer Kinder und Enkel.

„Die Wollnys“ waren seit dem Sendestart im Januar 2011 mit bislang mehr als 400 Folgen in 24 Staffeln im RTLzwei-Programm zu sehen. Produziert wird die Sendung von der Kölner Produktionsfirma Yellowstone Productions, einer Schwesterfirma der Fandango Film TV Produktions GmbH.

Die jüngste Staffel startete Ende Oktober bei RTL+ bzw. Anfang November bei RTLzwei. Die Doku-Soap wird vom Sender ab diesem Donnerstag vorerst durch Wiederholungen der Comedyshow „Genial daneben“ ersetzt. (li/dpa)