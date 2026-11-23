Die Schlagersängerin Michelle wird Anfang 2027 voraussichtlich an der RTL-Realityshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen. Wie die „Bild“ berichtet, gehört die 54-Jährige zum Teilnehmerfeld der kommenden Staffel. Dem Bericht zufolge soll sie für ihren Auftritt eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Formats erhalten. Den bisherigen Rekord soll laut Medienberichten Claudia Effenberg halten, die für ihre Teilnahme im Jahr 2023 rund 500.000 Euro kassiert haben soll.

Der Sender RTL wollte die Personalie auf Anfrage der Zeitung nicht bestätigen. „Spekulationen über Teilnehmer des neuen Dschungelcamps kommentieren wir nicht“, erklärte eine Sendersprecherin.

Michelle: Karriereende auf der Bühne und private Veränderungen

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, prägt seit über drei Jahrzehnten den deutschen Schlager und vertrat Deutschland 2001 beim „Eurovision Song Contest“. Mit der Ballade „Wer Liebe lebt“ erreichte sie den achten Platz.

Erst im Februar 2026 hatte sie bei einem Konzert in Berlin ihren Abschied von der großen Bühne gefeiert. Seither widmet sie sich verstärkt der spirituellen Heilung und trat auch äußerlich verändert mit einer Kurzhaarfrisur auf. Für Aufsehen sorgte unter anderem zuletzt die Behauptung, sie könne als Medium „Wakan“ mit Geistern kommunizieren.

Trennung von Eric Philippi

Auch privat erlebte die Sängerin im Jahr 2026 einen Einschnitt. Bei ihrem Abschiedskonzert im Februar hatte ihr damaliger Partner, der Sänger Eric Philippi, ihr vor dem Publikum einen Heiratsantrag gemacht. Im Mai 2026 folgte jedoch die Trennung des Paares, das seit 2023 liiert war.

Die reguläre Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ soll wie gewohnt im Januar 2027 ausgestrahlt werden. Ein exaktes Startdatum hat RTL bislang noch nicht veröffentlicht. Bekannt ist lediglich, dass der Kölner Sender die bisher längste Staffel in der Geschichte der Show plant. Wie viele Tage die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten im australischen Camp verbringen werden, steht noch nicht fest.

Der letzte klassische Schlagerstar im Dschungelcamp war Anna-Carina Woitschack, die im Januar 2025 an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnahm. In der darauffolgenden 19. Staffel Anfang 2026 verzichtete RTL hingegen auf einen prominenten Vertreter dieses Genres. (jag)