Ein Holzsplitter brachte „Bergretter“-Gaststar Birte Hanusrichter in akute Lebensgefahr

„Stimmen der Vergangenheit“ heißt die Episode, mit der „Die Bergretter“ (Donnerstag, 29. Oktober, 20.15 Uhr, ZDF) in die 18. Staffel startet. Gaststar ist Schauspielerin Birte Hanusrichter (47), die in der Rolle der Isabel Höller in eine lebensbedrohliche Situation gerät. Man kann davon ausgehen, das die Sache gut geht und die Retter um Markus Kofler (Sebastian Ströbel) rechtzeitig eintreffen. So einen „Retter in höchster Not“ brauchte Hanusrichter auch schon mal im Privatleben. Vor Jahren schwebte sie nach einer Blutvergiftung in akuter Lebensgefahr.

2005 studierte Hanusrichter im letzten Jahr an der Internationalen Filmschule Köln, als sie sich im Herbst verletzte: Ein kleiner Holzsplitter bohrte sich in ihren linken Ellenbogen. Was erst harmlos wirkte, wurde lebensgefährlich.

Schauspielerin Birte Hanusrichter geriet vor gut 20 Jahren in Lebensgefahr. (Bild: 2017 Getty Images/Christian Augustin) Copyright: 2017 Getty Images/Christian Augustin

„Als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war mein Arm so dick wie mein Oberschenkel“, erzählte die heute 47-Jährige im Gespräch mit „Bild am Sonntag“. „Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sich der Splitter in den Schleimbeutel gebohrt hat. Da diese Dinger nicht durchblutet werden, kann der Körper das Immunsystem dort nicht aktivieren.“

Birte Hanusrichter drohte Arm-Amputation

Die Behandlung begann umgehend. „Mir wurde der Schleimbeutel entfernt, und ich bekam alles, was so an Antibiotika da war, intravenös verabreicht.“ Aber: Den Grund für die Blutvergiftung fand man nicht - und es wurde schlimmer statt besser. Der Arm schwoll weiter an. „Die Entzündung war an der Schulter angekommen. Wenn sie weitergegangen wäre“, so Hanusrichter im Interview, „hätte man meinen Arm wahrscheinlich amputieren müssen, und die Gefahr wäre groß gewesen, dass auch das Herz betroffen ist.“

Die Situation wurde lebensbedrohlich. Hanusrichter musste erneut operiert werden, drei Monate lag sie im Krankenhaus. Aber Besserung setzte ein, wenn auch langsam: „Insgesamt hat es aber ein Jahr gedauert, bis der Arm wieder komplett beweglich war.“

Hanusrichter nutzte die Zeit, um ihr Leben zu überdenken. „Ich habe den Gedanken gefasst, dass ich jeden Tag maximal glücklich sein will, wenn ich das hier überstehe.“ Und sie traf eine Entscheidung: Sie wollte den erlernten Beruf der Filmcutterin nicht ausüben, sondern Schauspielerin werden. Sie setzte die Entscheidung konsequent um: Zwei Jahre nach der Verletzung debütierte sie in der TV-Serie „Pastewka“. Seither war sie in nicht einmal 20 Jahren in 50 Film- und TV-Produktionen zu sehen. (tsch)