Der Pate Moretti (Sergio Castellitto, Mitte) ist der neue Gegenspieler von Susie und Eddie. Er möchte an ihren Drogengeschäften in Italien beteiligt werden, und das wird, wie zu erwarten, nicht billig für sie. (Bild: Matt Towers/Netflix) Copyright: Matt Towers/Netflix

Was Guy Ritchie anfasst, wird in der Regel zu Gold: von „Bube, Dame, König, grAS“ und „Snatch“ über „Sherlock Holmes“ bis hin zu „The Gentlemen“ (2019). 2024 legte der britische Kultregisseur mit der gleichnamigen Serie nach. Über 100 Millionen Abrufe weltweit wurden verzeichnet, eine zweite Staffel der skurrilen, rasanten und charmanten britischen Gangsterkomödie war daher nur eine Frage der Zeit. Ab Donnerstag, 3. September, sind alle acht Folgen bei Netflix abrufbar. Eine weitere Staffel wurde bereits bestätigt.

Leg dich nicht mir Geoff (Vinnie Jones, links) an. Der Wildhüter ist schon seit Urzeiten Teil der Familie Halstead und die rechte Hand von Eddie. Er traut dem Gangster Cico (Michele Morrone) nicht. (Bild: Christopher Raphael/Netflix) Copyright: Christopher Raphael/Netflix

Staffel eins begann für Edward „Eddie“ Horniman (Theo James) mit einer Überraschung, als er anstelle seines gestörten Bruders Freddy (Daniel Ings) das Familienanwesen und den Titel des Herzogs von Halstead erbte. Da Freddy dem Drogendealer Tommy eine Menge Geld schuldete, beschloss Eddie, das Anwesen zu verkaufen - nur um von der resoluten Susie Glass (Kaya Scodelario) zu erfahren, dass sich unter dem Grund eine riesige Cannabis-Plantage befindet. Ein Deal zwischen Eddies verstorbenem und Susies im Knast sitzenden Vater, dem Gangsterboss Bobby Glass (Ray Winstone).

Manchmal vergisst man, dass Susies Vater, der Gangster Bobby Glass (Ray Winstone), im Gefängnis ist, so gemütlich und pittoresk hat er es dort. (Bild: Christopher Raphael/Netflix) Copyright: Christopher Raphael/Netflix

Die Geldübergabe zwischen Freddy und Tommy lief völlig aus dem Ruder (Stichwort Hühnerkostüm!), Freddy tötete Tommy und löste damit eine Kettenreaktion aus, die die Brüder immer weiter in kriminelle Machenschaften hineinzog. Am Ende erkannte Eddie, dass Drogenlord ja vielleicht nicht der schlechteste Titel ist, und übernahm mit Susie die operativen Geschäfte ihres Vaters.

„Der Weg zum Königreich“

Susie Glass (Kaya Scodelario) ist die operative Leiterin der kriminellen Geschäfte ihres inhaftierten Vaters Bobby. Als eine Art Mentorin führte sie den unbescholtenen Eddie in Staffel eins in die kriminelle Unterwelt ein. Mittlerweile sind sie ein ziemlich gutes Team. Nur wo liegt ihre Loyalität, wenn es um Eddie und ihren Vater geht? (Bild: Christopher Raphael/Netflix) Copyright: Christopher Raphael/Netflix

Hugh Bonneville (links), bekannt aus „Downton Abbey“ und „Paddington“, ist als Lord Hawthorne neu bei „The Gentlemen“. Harry Goodwins ist erneut als Susies Bruder Jack dabei. (Bild: Christopher Raphael/Netflix) Copyright: Christopher Raphael/Netflix

Staffel zwei setzt ein Jahr später ein. Eddie hat ein großes Ziel vor Augen, wie er seiner rechten Hand Geoff (der Coolste: Ritchie-Veteran Vinnie Jones) verrät: den vormals riesigen Landbesitz seiner Vorfahren wieder vollständig zurückzuholen. „Der Weg zum Königreich“ lautet so auch der Titel der Auftaktfolge.

Kann man ihm trauen? Francesco „Cico“ Maldini (Michele Morrone) arbeitet für den Paten Moretti und fungiert als Verbindungsmann zwischen diesem und Eddie und Susie. (Bild: Matt Towers/Netflix) Copyright: Matt Towers/Netflix

Eddie und Susie wundern sich über Bobbys seltsame Entscheidungen hinter ihrem Rücken, haben ihre Geschäfte aber mittlerweile nach Italien expandiert. Der Pate Marco Moretti (Sergio Castellitto) ist „not amused“ und möchte mit 40 Millionen Euro im Jahr beteiligt werden, teilt sein zwielichtiger Handlanger „Cico“ Maldini (Michele Morrone) Eddie und Susie mit. Unmöglich, es muss anders gehen! Cico steckt ihnen, dass Moretti Botticelli liebt. Zufälligerweise werde demnächst in London eines seiner Gemälde versteigert. Damit könnten sie den Paten womöglich besänftigen ...

Alte Bekannte und neue Gegenspieler

In Staffel eins wurde ziemlich deutlich suggeriert, dass Eddies und Freddys Mutter, Lady Sabrina Halstead (Joely Richardson), eine amouröse Vergangenheit mit Geoff, Wildhüter und rechte Hand der Familie, verbindet, die nicht ohne Folgen blieb. (Bild: Sanne Gault/Netflix) Copyright: Sanne Gault/Netflix

In Staffel eins wollte Eddie (Theo James), der neue Herzog von Halstead, noch unbedingt sämtliche Verbindungen zu kriminellen Organisationen lösen, ehe er sich am Ende ganz für eine Karriere im Drogengeschäft entschied. (Bild: Matthew Towers/Netflix) Copyright: Matthew Towers/Netflix

Zu alten Bekannten wie Susies Bruder (Harry Goodwins) stößt neben Italiens Schauspielstar Sergio Castellitto (“Konklave“) auch ein britischer Publikumsliebling zur Serie dazu: Hugh Bonneville. Aus dem Earl von Grantham (“Downton Abbey“) wird Lord Hawthorne. Eddie erhofft sich durch ihn einen Platz als Peer im Parlament - mit dem Ziel „einer Gesetzesänderung zur Entkriminalisierung von Marihuana“, wie der Lord schnell durchschaut, wenn auch nicht verurteilt. In „The Gentlemen“ hat ja jeder Dreck am Stecken, das hat man in Staffel eins gelernt.

Mehr sei zur Handlung nicht verraten, dann wäre es ja nur halb so spannend und originell. Sicher ist: Weder der typische schwarze Humor der ersten Staffel fehlt in den neuen Folgen, noch die britischen Eigenart und die Hochglanzoptik, die im sommerlichen Italien ganz besonders gut zur Geltung kommt.

Theo James wiederum empfiehlt sich erneut als Werbemodel für britische Pumphosen und Pullunder, in seiner subtilen Coolness aber vor allem als neuer Bond-Darsteller. Apropos: Auch „Mobland“, Guy Ritchies zweite Gangsterserie mit Ex-007 Pierce Brosnan in der Hauptrolle, geht in die zweite Staffel - am 18. September bei Paramount+. (tsch)