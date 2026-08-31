Mit Staffel eins seiner durchgeknallten, rasanten und stylisch inszenierten Gangsterserie bescherte Kultregisseur Guy Ritchie Netflix über 100 Millionen Abrufe. Nun geht es mit acht neuen Episoden weiter, und die führen bis nach Italien.
Eine italienische AngelegenheitGuy Ritchies „The Gentlemen“ sind wieder da
Was Guy Ritchie anfasst, wird in der Regel zu Gold: von „Bube, Dame, König, grAS“ und „Snatch“ über „Sherlock Holmes“ bis hin zu „The Gentlemen“ (2019). 2024 legte der britische Kultregisseur mit der gleichnamigen Serie nach. Über 100 Millionen Abrufe weltweit wurden verzeichnet, eine zweite Staffel der skurrilen, rasanten und charmanten britischen Gangsterkomödie war daher nur eine Frage der Zeit. Ab Donnerstag, 3. September, sind alle acht Folgen bei Netflix abrufbar. Eine weitere Staffel wurde bereits bestätigt.
Staffel eins begann für Edward „Eddie“ Horniman (Theo James) mit einer Überraschung, als er anstelle seines gestörten Bruders Freddy (Daniel Ings) das Familienanwesen und den Titel des Herzogs von Halstead erbte. Da Freddy dem Drogendealer Tommy eine Menge Geld schuldete, beschloss Eddie, das Anwesen zu verkaufen - nur um von der resoluten Susie Glass (Kaya Scodelario) zu erfahren, dass sich unter dem Grund eine riesige Cannabis-Plantage befindet. Ein Deal zwischen Eddies verstorbenem und Susies im Knast sitzenden Vater, dem Gangsterboss Bobby Glass (Ray Winstone).
Die Geldübergabe zwischen Freddy und Tommy lief völlig aus dem Ruder (Stichwort Hühnerkostüm!), Freddy tötete Tommy und löste damit eine Kettenreaktion aus, die die Brüder immer weiter in kriminelle Machenschaften hineinzog. Am Ende erkannte Eddie, dass Drogenlord ja vielleicht nicht der schlechteste Titel ist, und übernahm mit Susie die operativen Geschäfte ihres Vaters.
„Der Weg zum Königreich“
Staffel zwei setzt ein Jahr später ein. Eddie hat ein großes Ziel vor Augen, wie er seiner rechten Hand Geoff (der Coolste: Ritchie-Veteran Vinnie Jones) verrät: den vormals riesigen Landbesitz seiner Vorfahren wieder vollständig zurückzuholen. „Der Weg zum Königreich“ lautet so auch der Titel der Auftaktfolge.
Eddie und Susie wundern sich über Bobbys seltsame Entscheidungen hinter ihrem Rücken, haben ihre Geschäfte aber mittlerweile nach Italien expandiert. Der Pate Marco Moretti (Sergio Castellitto) ist „not amused“ und möchte mit 40 Millionen Euro im Jahr beteiligt werden, teilt sein zwielichtiger Handlanger „Cico“ Maldini (Michele Morrone) Eddie und Susie mit. Unmöglich, es muss anders gehen! Cico steckt ihnen, dass Moretti Botticelli liebt. Zufälligerweise werde demnächst in London eines seiner Gemälde versteigert. Damit könnten sie den Paten womöglich besänftigen ...
Alte Bekannte und neue Gegenspieler
Zu alten Bekannten wie Susies Bruder (Harry Goodwins) stößt neben Italiens Schauspielstar Sergio Castellitto (“Konklave“) auch ein britischer Publikumsliebling zur Serie dazu: Hugh Bonneville. Aus dem Earl von Grantham (“Downton Abbey“) wird Lord Hawthorne. Eddie erhofft sich durch ihn einen Platz als Peer im Parlament - mit dem Ziel „einer Gesetzesänderung zur Entkriminalisierung von Marihuana“, wie der Lord schnell durchschaut, wenn auch nicht verurteilt. In „The Gentlemen“ hat ja jeder Dreck am Stecken, das hat man in Staffel eins gelernt.
Mehr sei zur Handlung nicht verraten, dann wäre es ja nur halb so spannend und originell. Sicher ist: Weder der typische schwarze Humor der ersten Staffel fehlt in den neuen Folgen, noch die britischen Eigenart und die Hochglanzoptik, die im sommerlichen Italien ganz besonders gut zur Geltung kommt.
Theo James wiederum empfiehlt sich erneut als Werbemodel für britische Pumphosen und Pullunder, in seiner subtilen Coolness aber vor allem als neuer Bond-Darsteller. Apropos: Auch „Mobland“, Guy Ritchies zweite Gangsterserie mit Ex-007 Pierce Brosnan in der Hauptrolle, geht in die zweite Staffel - am 18. September bei Paramount+. (tsch)