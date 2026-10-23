Für viele bleibt sie die Mutter der Drachen: Als Daenerys Targaryen wurde Emilia Clarke in der Fantasyserie „Game of Thrones“ weltberühmt. Doch die britische Schauspielerin hat längst bewiesen, dass sie auch jenseits von Westeros ein Star ist. Am 23. Oktober feiert sie ihren 40. Geburtstag. Neben Erfolgen auf der Leinwand sorgte auch ihr Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen.

Ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera sammelte Clarke 2009 mit einer Gastrolle in der britischen Arztserie „Doctors“. Ein Jahr später war sie im Fernsehfilm „Triassic Attack“ zu sehen. Der entscheidende Karriereschritt folgte 2011: Als Daenerys Targaryen in „Game of Thrones“ eroberte sie ein Millionenpublikum und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der Erfolgsserie, die 2019 endete. Auch im Kino baute Clarke ihre Karriere aus. In „Terminator: Genisys“ (2015) spielte sie Sarah Connor, in der Romanverfilmung „Ein ganzes halbes Jahr“ (2016) übernahm sie die Hauptrolle der Louisa Clark. Mit „Solo: A Star Wars Story“ (2018) tauchte sie in das „Star Wars“-Universum ein. Ein Jahr später stand sie für die romantische Komödie „Last Christmas“ vor der Kamera.

Das waren ihre berühmten Männer

Im Jahr 2012 wurde bekannt, dass Schauspielerin Emilia Clarke mit dem Schöpfer der Zeichentrickserie „Family Guy“ Seth MacFarlane liiert war. (Bild: 2012 Getty Images/Frazer Harrison) Copyright: 2012 Getty Images/Frazer Harrison

Mit ihrem internationalen Erfolg rückte auch Clarkes Privatleben stärker in den Fokus. 2012 wurde bekannt, dass sie mit Seth MacFarlane liiert war. Der US-amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent ist vor allem als Schöpfer der Zeichentrickserie „Family Guy“ bekannt. Die Beziehung hielt weniger als ein Jahr. Im März 2013 wurde die Trennung öffentlich. Als Grund galten vor allem die räumliche Distanz und die unterschiedlichen beruflichen Verpflichtungen: Während Clarke für „Game of Thrones“ in Europa arbeitete, war MacFarlane überwiegend in Kalifornien tätig. Trotz des Liebes-Aus sollen beide freundschaftlich auseinandergegangen sein.

Im Herbst 2018 sorgte Clarke erneut für romantische Schlagzeilen. An ihrem Geburtstag veröffentlichte sie ein Foto zweier Schatten am Strand, auf dem ein Mann eine Frau auf die Wange zu küssen schien. Regisseur Charlie McDowell teilte denselben Schnappschuss und gratulierte ihr öffentlich. McDowell, Sohn der Schauspieler Malcolm McDowell und Mary Steenburgen, und Clarke zeigten sich anschließend auch gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange, nur vier Monate später gingen beide offenbar wieder getrennte Wege. McDowell ist inzwischen mit der Schauspielerin Lily Collins verheiratet. Das Paar gab sich 2021 das Jawort und wurde im Januar 2025 Eltern einer Tochter, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam.

Ende 2024 wurde Clarke mit dem britischen DJ und Musikproduzenten Sebastian „Bassi“ Fox in Verbindung gebracht. Medienberichte über gemeinsame Auftritte in London befeuerten die Spekulationen. Die Beziehung soll Anfang 2025 bereits wieder beendet gewesen sein. Momentan ist nicht bekannt, ob Clarke jemanden an ihrer Seite hat. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. (tsch)