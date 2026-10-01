Nach einer langen Phase des Schweigens hat sich Eric Philippi nun zu den Spekulationen um das Ende seiner Beziehung mit Schlager-Ikone Michelle geäußert. Der 29 Jahre alte Musiker veröffentlichte eine Videonachricht, in der er auf Medienberichte eingeht und juristische Konsequenzen gegen Falschaussagen in Aussicht stellt.

Die Verbindung zwischen Philippi und der 25 Jahre älteren Michelle, deren bürgerlicher Name Tanja Hewer lautet, stand seit 2023 im Fokus des öffentlichen Interesses. In der Welt des Schlagers zählte ihre Partnerschaft zu den meistbesprochenen Themen. Ein besonderer Moment ereignete sich am 15. Februar 2026 in Berlin: Philippi unterbreitete seiner Partnerin bei ihrem letzten Konzert in der Uber Arena einen Heiratsantrag.

Diese Romanze fand jedoch ein jähes Ende. Die offizielle Bestätigung der Trennung erfolgte rund zwei Monate danach, zu Beginn des Monats Mai 2026.

Im Anschluss an das Beziehungs-Aus wirkte Michelle tief getroffen. Während ihres Instagram-Live-Formats mit dem Titel „Nachtgedanken“ sprach die Sängerin von einem Schockzustand. Sie beschrieb ihre Gefühlslage mit den Worten: „Da ist erstmal ein Lastwagen im Raum, der dich überfahren hat“. Philippis darauffolgendes Stillschweigen verstärkte die öffentlichen Spekulationen zusätzlich.

Philippi kündigt Konsequenzen an

In seiner aktuellen Videonachricht positioniert sich Philippi deutlich. Ursprünglich sei es sein Wunsch gewesen, private Angelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit zu thematisieren und sich aus dem medialen Geschehen herauszuhalten.

Mittlerweile sei jedoch eine Schwelle überschritten worden, die ihn zum Handeln zwinge. Der Sänger wird zitiert: „Denn es kursieren Berichterstattung und Falschmeldungen über mich und meine Person, die ich so nicht hinnehmen möchte. Deshalb möchte ich mich auch einmal dazu äußern, nicht um private Details zu diskutieren, im Gegenteil: Ich möchte hier eine klare Grenze ziehen.“

Sein bisheriges Stillschweigen sei nicht als Eingeständnis einer Schuld zu verstehen. Er habe bereits juristische Schritte gegen Unwahrheiten und irreführende Darstellungen eingeleitet. Der Künstler bezeichnet diese als falsche Aussagen über seine Persönlichkeit und als „allertiefste Eingriffe in meine Privatsphäre“.

Philippi bestätigt: Er hat die Beziehung beendet

Darüber hinaus bekräftigt Philippi, dass die Initiative zur Beendigung der Partnerschaft von ihm ausging. Er erläutert hierzu: „Das Ende einer langen Beziehung ist schmerzhaft, und die Entscheidung zur Trennung habe ich getroffen, das ist öffentlich bekannt und stimmt. Dass diese Entscheidung Schmerzen verursacht hat, übrigens auf beiden Seiten, tut mir aus tiefstem Herzen leid.“

Als Motiv für seinen Entschluss führt der Sänger die damalige Situation des Paares an. Er habe „aus einer extrem belastenden Beziehungssituation heraus keinen anderen Ausweg mehr gesehen“. Diesen Schritt bedauere er nicht und stehe weiterhin dazu, „so schmerzvoll sie auch war, und trage dafür jegliche Verantwortung und alle Konsequenzen“.

Aufruf zu Respekt und eigener Meinungsbildung

In seiner Botschaft ersucht Philippi um Achtung für die gemeinsame Zeit. Jede Geschichte besitze zwei Perspektiven und persönliche Angelegenheiten sollten vertraulich behandelt werden. Er formuliert einen dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit: „Deshalb bitte ich euch, euch nicht allein anhand von Schlagzeilen ein Urteil über Menschen und deren Beziehung zu machen, was übrigens auch nich nur für meine aktuelle Situation gilt.“

Die zurückliegende Periode sei auch für ihn persönlich eine Herausforderung gewesen. Er gesteht ein, eigene Fehler begangen zu haben und die Verantwortung hierfür zu tragen. Sein Blick sei nun jedoch in die Zukunft gerichtet, wo er sich auf seine Leidenschaft, die Musik, fokussieren möchte.

Er plant, Lieder zu komponieren, zu produzieren und Konzerte zu geben – so wie vor den jüngsten Ereignissen. Seine Erklärung schließt er mit der unmissverständlichen Aussage: „Ich bin und bleibe hier für Musik“. (red)