Seit mehr als vier Jahrzehnten schickt das ZDF seine Zuschauer auf hohe See. Aktuell steht Florian Silbereisen auf der Kommandobrücke der „MS Amadea“ – und steuert schon bald neue Traumziele an. Doch was wurde eigentlich aus den Männern, die vor ihm das Steuer in der Hand hielten?

Der aktuelle Kapitän: Florian Silbereisen (seit 2019)

Als das ZDF im Jahr 2019 verkündete, dass Schlagerstar und Showmaster Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger anheuert, war die Skepsis bei vielen Fans und TV-Kritikern groß. Doch der Quoten-Erfolg gab dem Sender recht. Bis heute ist Silbereisen das Gesicht der Reihe und steht nach wie vor regelmäßig für neue Episoden vor der Kamera. Kürzlich nahm ihn sogar seine „Das Traumschiff“-Kollegin Barbara Wussow in Schutz.

Die nächsten TV-Termine: Nachschub für die Fans steht bereits in den Startlöchern. Am 22. November 2026 läuft um 20.15 Uhr im ZDF die neue Folge „Bangkok“ (unter anderem mit Kult-Auswanderin Narumol in einer Gastrolle).

Weihnachten und Neujahr: Auch zum Jahreswechsel bleibt Silbereisen auf Kurs. Am 26. Dezember 2026 führt die Reise auf den Nil nach Ägypten, ehe es an Neujahr (1. Januar 2027) weiter auf die vietnamesische Insel Phu Quoc geht. Parallel dazu moderiert der 45-Jährige weiterhin seine großen Schlagershows in der ARD.

Seine Vorgänger: Das wurde aus den früheren Kapitänen

Vor Florian Silbereisen lenkten insgesamt vier Schauspieler die Geschicke auf dem berühmtesten Kreuzfahrtschiff des deutschen Fernsehens. Während sich sein direkter Vorgänger ins Privatleben zurückgezogen hat, sind die drei Pioniere der Reihe bereits verstorben.

Sascha Hehn (Kapitän Victor Burger, 2014–2019)

Der Abschied: Sascha Hehn kannte das Schiff bereits aus den 1980er-Jahren, als er als Chefsteward Victor vor der Kamera stand. 2014 wurde er zum Kapitän befördert. Ende 2018 gab er seinen Ausstieg bekannt, da er mit der neuen Ausrichtung der Drehbücher unzufrieden war. Seine letzte Folge lief an Neujahr 2019.

Sascha Hehn war der erste „Traumschiff“-Darsteller, der nach seiner früheren Rolle als Chefsteward Victor Burger später selbst zum Kapitän der MS Deutschland aufstieg. (Archivbild) Copyright: Dirk Bartling//ZDF und Dirk Bartlin

Was aus ihm wurde: Nach dem Ausstieg zog sich der heute 72-Jährige weitgehend aus dem Fernsehen zurück. Zu seinen seltenen Ausnahmen zählten ein Auftritt als „Ölprinz“ bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg (2022). Auch als Synchronsprecher ist Hehn bekannt: Er lieh dem Animationshelden Shrek in den deutschen Kinofilmen seine Stimme.

Privat genießt der Schauspieler das zurückgezogene Leben in Bayern und widmet sich unter anderem seiner Leidenschaft für den Golfsport. 2023 gewann er mit seinem Team den Bundesliga Golf Cup und erhielt den Bayerischen Verdienstorden. 2024 machte er öffentlich, dass er seine langjährige Partnerin Gloria Krass bereits 2022 geheiratet hatte.

Siegfried Rauch (Kapitän Jakob Paulsen, 1999–2013)

Die Ära: Mit 37 Folgen war Siegfried Rauch der Kapitän mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Reihe. Als Kapitän Jakob Paulsen prägte er das „Traumschiff“ von 1999 bis 2013 über 14 Jahre hinweg. Zuvor hatte er in zahllosen Serien wie „Tatort“, „Die glückliche Familie“ und „Wildbach“ mitgespielt.

Siegfried Rauch, Heide Keller und Horst Naumann am Set von „Das Traumschiff“. (Archivbild) Copyright: imago images/Mary Evans

Was aus ihm wurde: Nach 14 Jahren auf der Kommandobrücke verabschiedete sich Siegfried Rauch 2013 freiwillig vom „Traumschiff“. „Ich habe die ganze Welt gesehen, jetzt ist es genug mit der Reiserei“, erklärte er damals. An einen Ruhestand dachte der Schauspieler jedoch nicht.

Als Dr. Roman Melchinger gehörte er weiterhin zum festen Ensemble des „Bergdoktors“ und stand bis kurz vor seinem Tod vor der Kamera. 2017 kam die Sketch-Comedy „Knallerkerle“ hinzu.

Auch musikalisch blieb Rauch aktiv: 2015 veröffentlichte er das Album „Moonlight & Lovesongs“ und gab kleine Konzerte. Am 11. März 2018 starb er im Alter von 85 Jahren in seinem oberbayerischen Wohnort Untersöchering an Herzversagen. Zuvor war er nach einem Zusammenbruch eine Treppe hinuntergestürzt.

Heinz Weiss (Kapitän Heinz Hansen, 1983–1999)

Die Ära: Heinz Weiss war bei seinem Einstieg längst ein bekanntes Gesicht des deutschen Fernsehens: Seinen Durchbruch hatte er 1959 als Clemens Forell im viel beachteten Mehrteiler „So weit die Füße tragen“ gefeiert. Auf dem „Traumschiff“ blieb er 16 Jahre und spielte in insgesamt 27 Folgen mit.

Heinz Weiss, hier neben Sascha Hehn und Heide Keller, prägte das „Traumschiff“ über 16 Jahre und 27 Folgen hinweg und machte die Reihe endgültig zum Straßenfeger. (Archivbild) Copyright: IMAGO/United Archives

Dabei wechselte auch sein schwimmender Arbeitsplatz: Zunächst wurde auf der MS Astor gedreht, ab 1985 war die MS Berlin das Schiff der Reihe. An der Seite von Heide Keller als Chefhostess Beatrice und Horst Naumann als Schiffsarzt Dr. Schröder gehörte Weiss zur Stammbesetzung der erfolgreichsten Jahre des Formats.

Was aus ihm wurde: Sein Ausstieg aus der Serie war von einem schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag überschattet. Eine nie vollständig ausgeheilte Kriegsverletzung führte 1999 zu einer Blutvergiftung, in deren Folge ihm das rechte Bein amputiert werden musste. Seitdem saß Weiss im Rollstuhl und kehrte nicht mehr vor die Kamera zurück.

In einem Interview 2006 sagte Weiss: „Ich möchte, dass mich die Menschen so in Erinnerung behalten, wie sie mich zuletzt im ‚Traumschiff‘ gesehen haben.“ Am 20. November 2010 starb er im Alter von 89 Jahren in Grünwald bei München.

Günter König (Kapitän Jens Braske, 1981–1982)

Die Ära: Der gebürtige Dortmunder war der allererste Kapitän der TV-Reihe und stand für die ersten sechs Folgen auf der Brücke der Vistafjord. Dabei schipperte er mit seinen Passagieren zu traumhaften Zielen in der Karibik, von den Bahamas über Barbados bis zu den Cayman Islands. Nach der ersten Staffel wurde seine Rolle neu besetzt.

Günter König war der allererste Kapitän der TV-Reihe und stand für die ersten sechs Folgen auf der Brücke. (Archivbild) Copyright: imago/United Archives

Was aus ihm wurde: Nach dem frühen Ausstieg arbeitete König, der auch als Opernsänger Erfolge feierte, nur noch selten vor der Kamera. Stattdessen feierte er bis zu seinem Tod große Erfolge als markante Hörspiel- und Synchronstimme – unter anderem als Erzähler bei „TKKG“, als Man-at-Arms in „Masters of the Universe“ und als Bob Andrews’ Vater bei „Die drei ???“. Günter König verstarb am 7. Juni 1998 im Alter von 71 Jahren in Hamburg.