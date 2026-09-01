„Es ist nicht ausgeschlossen“So steht Amira Aly heute zu einer erneuten Hochzeit

Amira Aly und Oliver Pocher gaben im August 2023 gemeinsam ihre Trennung bekannt. Ein Jahr später wurde das Ex-Paar, das sich 2019 das Jawort gab, geschieden. Harmonisch blieb es dabei nicht, Aly und Pocher lieferten sich nach dem Liebes-Aus einen öffentlichen Rosenkrieg. Ob sich Aly dennoch vorstellen könnte, ein weiteres Mal zu heiraten, hat sie nun in ihrem Podcast „Amira +1“ verraten.

Dort sprach die Moderatorin mit der Familienrechtsanwältin Saskia Schlemmer über Scheidungen, Eheverträge und darüber, was im Trennungsfall unbedingt geregelt sein sollte. Dabei hakt Schlemmer auch bei ihrer Gastgeberin nach: „Würdest du noch einmal heiraten?“

Amira Aly über Ehe: „Es ist kompliziert, das zu beschreiben, wie ich es gerade empfinde“

Die Frage kommt nicht von ungefähr. Denn Amira Aly schwebt derzeit im Baby-Glück und erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Mit dem Moderator ist sie seit Ende 2023 liiert. Auf die Nachfrage von Schlemmer erklärt Aly zunächst lachend: „Vielleicht ist es nicht der optimale Zeitpunkt, mich das zu fragen, nach diesem Gespräch“, schiebt dann jedoch nach: „Ja, grundsätzlich ja.“

„Es ist kompliziert, das zu beschreiben, wie ich es gerade empfinde“, versucht die 33-Jährige ihre Gedanken in Worte zu fassen. Eine Hochzeit sei „super schön und romantisch“, dennoch stelle sie sich heute Fragen wie: „Was kommt danach und was kommt dabei raus und vor allem, was kann noch dabei rauskommen?“ Das überlege man sich bei einer möglichen zweiten Ehe noch ein bisschen länger, gibt Aly zu bedenken. Ganz abgeschworen scheint sie dem Ganzen jedoch noch nicht zu haben. „Es ist nicht ausgeschlossen und grundsätzlich ist es ja ein schönes Konzept, wenn es dann auch für immer hält.“ (tsch)