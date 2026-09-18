„Es sind drei“Moritz Bleibtreu überrascht mit Aussage zu seinen Kindern

Moritz Bleibtreu gehört fraglos zu den berühmtesten deutschen Schauspielern. Aus seinem Privatleben ist allerdings nur wenig bekannt. 2008 kam der erste Sohn des heute 55-Jährigen zur Welt. Von der Mutter und damaligen Partnerin trennte er sich später und heiratete 2022 seine heutige Ehefrau Saskia de Tschaschell. Anfang 2025 bekam das Paar einen Sohn. Jetzt stellte der „Lola rennt“-Star allerdings überraschend klar: Er hat bereits drei Kinder.

Als Moritz Bleibtreu am Donnerstag vom „Berliner Kurier“ befragt wurde, wie sich sein Leben mit zwei Kindern verändert habe, entgegnete dieser: „Es sind drei! Drei Jungs.“ Aus welcher Beziehung der bislang unbekannte Sohn stammt und wie alt er ist, verriet der Schauspieler nicht.

Er gab jedoch einen kleinen Einblick: „Die zwei anderen sind ja jetzt schon größer. Insofern hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert - mit Ausnahme der Tatsache, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren nicht ganz so viel Schlaf bekommen haben.“ Moritz Bleibtreu bezeichnete das Vatersein zudem als „große Bereicherung und ein Geschenk in meinem Leben“. (tsch)