„Let's Dance“-Star Mathias Mester wird zum ersten Mal Vater. Der einstige Parasport-Leichtathlet, der sich nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn unter anderem in der RTL-Tanzshow einem großen Fernsehpublikum präsentierte, gab die Neuigkeit kürzlich gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Holtmann bei Instagram bekannt.

Mit Mom- und Dad-Basecaps sowie Babysocken strahlten sie am Sonntag (15. November) in die Kamera und verkündeten voller Vorfreude: „Unser nächstes Kapitel beginnt.“ Die Fans sowie einige „Let's Dance“-Stars richteten dem Paar ihre Glückwünsche aus. „Oh, wow!!! Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber! Nur das Beste für euch“, kommentierte etwa Profitänzer Evgeny Vinokurov. Mesters ehemalige Tanzpartnerin Renata Lusin, die mit Mester 2022 den dritten Platz erreichte, schrieb: „Wow. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. So so happy für euch.“ Jurorin Motsi Mabuse hierließ in der Kommentarspalte fünf rote Herzen für die werdenden Eltern.

„Sind bald eine kleine Familie“: Mathias Mester freut sich auf neuen Lebensabschnitt

Im Interview mit RTL schwärmt Mathias Mester nun von seinem bevorstehenden Vaterglück: „Dass ich jetzt Papa werde, ist etwas ganz Besonderes.“ Vor ihrer neuen Lebensaufgabe hat das Paar allerdings auch Respekt, wie der 40-Jährige zugibt: „Für Christina ist es die erste Schwangerschaft und wir stehen beide zum ersten Mal vorm Elterndasein. Das ist natürlich alles neu und dementsprechend aufregend.“

Bis zur Geburt ihres ersten Kindes Ende April haben die beiden auch noch jede Menge zu tun - unter anderem die Gestaltung des Kinderzimmers: „Es gibt so viele Sachen. Das ist absolut Wahnsinn.“ Dennoch überwiegt bei Mathias Mester die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt: „Wir sind bald eine kleine Familie.“ (tsch)