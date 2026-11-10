Ex-Beatle Paul McCartney ist jetzt Milliardär - und drittreichster Musiker der Welt

Auch im Alter von 84 Jahren ist Paul McCartney noch ziemlich umtriebig. Zuletzt veröffentlichte der Ex-Beatle im Mai sein Studioalbum „The Boys of Dungeon Lane“, davor war er auf einer 79 Stopps umfassenden Welttournee. Der Fleiß zahlt sich aus: Laut dem Magazin „Forbes“ ist McCartney der drittreichste lebende Musiker weltweit, sein Vermögen soll einer aktuellen Schätzung zufolge 1,4 Milliarden US-Dollar betragen. Nur Taylor Swift (2 Milliarden US-Dollar) und Jay-Z (2,8 Milliarden US-Dollar) haben demnach mehr auf dem Konto. Laut „Forbes“ wollte sich McCartney nicht zu seinem Vermögen äußern.

Das Magazin schätzt, dass McCartney einen großen Teil seines Vermögens über seine 1969 gegründete Firma MPL Communications erwirtschaftet. Das Unternehmen hält die Rechte an seinen eigenen Songs sowie an Werken einiger anderer Künstler. Auch über das Unternehmen Apple Corps, das für die vier Beatles beziehungsweise ihre Rechteverwalter über Streaming, Plattenverkäufe und Merchandising laut „Forbes“ jährlich 50 Millionen US-Dollar einnimmt, fließe viel Geld in die Taschen des Musikers.

Mindestens zehn Millionen US-Dollar im Jahr bringe zudem McCartneys Anteil am Copyright der Beatles-Songs. Hinzu kämen Einnahmen durch Konzerte und Immobilien. Auch McCartneys Kunstsammlung fließt in die Berechnung seines Vermögens ein.

Paul McCartney wurde 1942 in Liverpool geboren. Weltberühmt wurde er als Mitglied der Beatles, für die er gemeinsam mit John Lennon zahlreiche Musikklassiker schrieb, darunter „Hey Jude“, „Let It Be“ und „Yesterday“. Nach der Auflösung der Band 1970 startete McCartney eine erfolgreiche Solokarriere und gründete mit seiner ersten Frau Linda die Band Wings, mit der er weitere internationale Hits landete. Auch nach dem Ende von Wings 1981 machte McCartney weiter Musik. (tsch)