Thomas Müller hat auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Partnerin veröffentlicht. Der Beitrag mit dem Titel „Big smile“ sorgt für Aufsehen und beendet die monatelangen Spekulationen über das Privatleben des 37-Jährigen.

In einer Bilderreihe, die der Weltmeister von 2014 am Dienstag (10. November) veröffentlichte, ist unter anderem ein Foto zu sehen, das Müller dabei zeigt, wie er eine junge Frau von hinten umarmt. Beide stehen am Straßenrand, die Gesichter sind abgewandt und nicht eindeutig zu erkennen.

Thomas Müller postet erstes gemeinsames Foto mit neuer Partnerin

Laut Medienberichten handelt es sich bei der Frau um Eve Rose Bitbol. Der kurze Kommentar „Big smile“ (großes Lächeln) begleitet die Serie, zu der auch andere Motive gehören, darunter ein Foto mit Mats Hummels.

Ende Juli hatte die „Bild“-Zeitung erstmals über die neue Freundin des 131-fachen Nationalspielers berichtet. Die 26-jährige Französin hat an der ESSEC Business School studiert und arbeitet in der Finanzbranche. Sie hatte bereits Spiele von Müllers aktuellem Verein, den Vancouver Whitecaps, besucht, hielt sich jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Im September zeigten sich die beiden gemeinsam auf dem Oktoberfest in München. Dort verbrachten sie einen Abend mit Mats Hummels und dessen Partnerin Nicola Cavanis.

Wenig später folgte ein gemeinsamer Auftritt in Paris vor dem Restaurant Costes – erneut in Begleitung des Hummels-Paares. Bislang hatte Müller auf seinen eigenen Kanälen jedoch kein gemeinsames Foto gepostet.

Müllers Anwalt Christian Schertz hatte Anfang Juni die einvernehmliche Trennung von Ehefrau Lisa bestätigt. Die beiden waren seit 2009 verheiratet. Als der Weltmeister von 2014 im Sommer 2025 vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps wechselte, war Lisa Müller nicht mit nach Kanada gezogen. Sie blieb in Bayern und kümmert sich weiterhin um das gemeinsame Gestüt. (mbr)