Nach einer beruflichen Reise nach Las Vegas hat ein ausgefallener Rückflug bei der RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zu einem emotionalen Ausbruch geführt. Wie die 62-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal berichtete, habe ein technischer Defekt an der Maschine den geplanten Abflug über Denver nach Deutschland verhindert. In einem dort veröffentlichten Video zeigte sich die Moderatorin weinend und erschöpft.

Technischer Defekt verhindert rechtzeitige Rückkehr aus den USA

Ludowig hatte sich am vergangenen Wochenende für eine Sondersendung des Magazins „Exclusiv“ anlässlich des Formel-1-Rennens in der US-Metropole aufgehalten. Zu den Aufnahmen schrieb sie auf Instagram, sie wolle nach dem Glamour in Las Vegas auch diese Seite zeigen, es seien Tränen geflossen.

Besonders belastend war die Verzögerung für die Moderatorin aufgrund einer privaten Verpflichtung in der Heimat. Sie hatte geplant, unmittelbar nach ihrer Landung eine ihr nahestehende Person aus dem Krankenhaus abzuholen. „Ich sollte 12 Stunden später im Krankenhaus sein und mich um einen lieben Menschen kümmern“, schilderte Ludowig die Situation in ihrem Beitrag. Die Vorstellung einer unfreiwilligen Zusatznacht in Las Vegas sei für sie an diesem Tag schockierend gewesen.

Übermüdung und Zeitdruck führen zu Tränenausbruch

Laut eigenen Angaben hatte Ludowig den Zeitplan im Vorfeld exakt durchgetaktet. Die Kombination aus starker Übermüdung, dem hohen Arbeitspensum und dem plötzlichen Scheitern ihrer Pläne habe schließlich zum „ein oder anderen Heulkrampf“ geführt, erklärte sie weiter. Gemeinsam mit ihrer mitreisenden Kollegin habe sie zunächst fassungslos zwischen Lachen und Weinen geschwankt.

Am darauffolgenden Morgen fanden sich die beiden Frauen bereits vier Stunden vor dem neuen Abflugtermin am Flughafen ein, wo die Rückreise schließlich ohne weitere Zwischenfälle stattfand. Mit etwas Abstand könne sie beim Anblick der Videoaufnahmen mittlerweile wieder lachen, so die Moderatorin. Als Fazit der Ausnahmesituation betonte Ludowig auf Instagram, wie wertvoll es sei, in solchen Momenten einen treuen und mitfühlenden Menschen an seiner Seite zu haben. (jag)