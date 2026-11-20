Neue Sorge um Maria von Welser: Der Zustand der 80-Jährigen, die einst das ZDF-Format „ML Mona Lisa“ präsentierte, hat sich weiter verschlechtert. Das berichtet ihr Ehemann Klaus Häusler der „Bild“. Der Gesundheitszustand der früheren TV-Moderatorin gibt damit erneut Anlass zu großer Sorge.

Die MRT-Bilder eines kürzlichen Kontrolltermins haben laut Häusler deutlich gemacht, dass der Tumor im Kopf seiner Frau weiter gewachsen ist. Für die behandelnden Mediziner folgte daraus eine folgenschwere Entscheidung, die Häusler mit ihren Worten wiedergibt: „Die Ärzte haben uns gesagt: Wir machen da nichts mehr.“

Klaus Häusler: „Die Ärzte haben uns gesagt: Wir machen da nichts mehr“

Einen weiteren Eingriff lehnt dem Bericht zufolge auch Maria von Welser selbst ab. Fünf Operationen liegen bereits hinter ihr, seit sie im Jahr 2017 die Diagnose Krebs erhielt. Nach einer Gehirndrainage im Jahr 2025 verschlechterte sich ihr Zustand so drastisch, dass sie inzwischen nach Häuslers Worten ein „bettlägeriger Pflegefall“ ist.

Noch im April 2025 hatte sich die Journalistin kämpferisch gezeigt. Damals sprach sie mit der „Bunte“ – nach 30 Bestrahlungen und vor ihrer letzten Operation. Heute klingt es anders: Unter Tränen beschreibt ihr Ehemann gegenüber der „Bild“ den aktuellen Alltag als extreme Belastung.

Auch 2014 war sie zu Gast im „Kölner Treff“: Maria von Welser. (Archivbild) Copyright: imago stock&people

Offen schildert Häusler, wie er die Situation erlebt: „Manchmal kommt etwas aus ihrem Mund, von dem ich denke, sie hat es vielleicht geträumt. Manchmal macht es aber auch Sinn. Es ist ein schreckliches Leben. Es gibt Augenblicke, da wäre ich froh, wenn ich nicht mehr aufwachen würde.“ Trotzdem habe er seiner Frau versprochen, bis zum Schluss an ihrer Seite zu bleiben.

In den Ruhestand verabschiedet wurde Maria von Welser im Jahr 2010 – nach mehreren Jahren als Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg. Einem breiten Publikum bekannt war sie jedoch vor allem durch das ZDF-Frauenjournal „ML Mona Lisa“: 1988 entwickelte sie die Sendung mit, bis Ende 1996 stand sie als Moderatorin vor der Kamera.

Begonnen hatte ihre journalistische Laufbahn nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule im Printjournalismus. Als Redakteurin sammelte sie Erfahrungen beim „Münchner Merkur“ und bei der „Abendzeitung“, ehe sie 1979 zum Bayerischen Rundfunk wechselte. 2003 ging sie zum NDR, wo sie später die Leitung des Landesfunkhauses Hamburg übernahm. (jag)