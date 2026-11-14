„Sehr arrogant“TV-Moderator Chris Wackert spricht über Ehe-Aus

Sie galten lange als eingespieltes Paar, doch im Mai 2026 war ihre Beziehung am Ende: Chris Wackert (37) und Steffi Brungs (37) gingen nach zwölf gemeinsamen Jahren und sieben Jahren Ehe getrennte Wege. Im Juli machten sie das Liebes-Aus öffentlich. Nun blickt der „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator, der gerade erst seinen Abschied aus der Sendung verkündet hat, in einem „Stern“-Interview auf die gemeinsame Zeit zurück. Dabei spricht er ungewöhnlich offen darüber, wie er mit der Depression seiner Noch-Ehefrau umgegangen ist.

Dass ihre Ehe nicht immer einfach gewesen sei, verschweigt Wackert nicht. Besonders die psychische Erkrankung seiner Frau habe beide vor Herausforderungen gestellt. „Natürlich lief innerhalb unserer Ehe nicht immer alles wunderbar. Meine Frau hat zum Beispiel öffentlich viel über ihre Depression gesprochen. Das war eine herausfordernde Zeit, in der wir beide unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben“, erklärt der 37-Jährige im „Stern“.

„War fest davon überzeugt, dass ich ihr helfen kann“

Über die genauen Ursachen der Trennung möchte der Moderator nicht ausführlich sprechen. Dennoch findet er deutliche Worte für sein damaliges Verhalten. „Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, weil der Kontext sehr groß und sehr privat ist“, sagt er. Anschließend gesteht er: „Aber was ich bei allem Respekt für meine Ex-Frau sagen kann, ist, dass ich gegenüber ihrer Krankheit, der Depression, sehr arrogant gewesen bin. Ich war fest davon überzeugt, dass ich ihr als gesunder Ehepartner helfen kann.“

Inzwischen betrachtet Wackert diese Haltung kritisch. Er habe lange geglaubt, seiner Frau allein durch seine Unterstützung helfen zu können. Dabei unterschätzte er, welche Belastungen die Erkrankung auch für ihn selbst bedeutete. Rückblickend bedauert der Moderator vor allem, dass er sich nicht rechtzeitig Unterstützung gesucht hat. „Ich habe erst spät erkannt, dass ich mir damals selbst viel früher Hilfe hätte holen sollen. Zwischenzeitlich habe ich das auch getan, aber vielleicht war es da schon zu spät.“

Gleichzeitig betont Wackert, wie sehr er den Umgang seiner Noch-Ehefrau mit ihrer Erkrankung bewundert. „Meine Ex-Frau ist mit ihrer Erkrankung unglaublich offen und mutig umgegangen, hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und viel aus ihrer Therapie mitgenommen. Davor habe ich bis heute großen Respekt.“

Während Brungs sich intensiv mit ihrer Depression beschäftigte, versuchte Wackert offenbar, seine eigenen Schwierigkeiten zu verbergen. „Ich dagegen habe gemerkt, dass ich mit dieser Krankheit nicht gut umgegangen bin. Nach außen habe ich immer den Eindruck vermittelt, dass ich alles im Griff habe. Aber das stimmte nicht.“

Heute weiß der 37-Jährige, dass er seine persönlichen Grenzen früher hätte erkennen müssen. Damals fehlte ihm nach eigenen Angaben die Erfahrung, um die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf eine Partnerschaft richtig einzuschätzen.

„Das war für mich damals genau die richtige Entscheidung“

„Ich war damals ein junger Mann, der nicht verstanden hat, was eine Depression bedeutet“, erzählt er. Mittlerweile habe er gelernt, dass es keine Schwäche sei, Unterstützung anzunehmen. „Ich glaube, dass damals Muster entstanden sind, die am Ende mit dazu geführt haben, dass wir uns trennen mussten.“

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2014. Fünf Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort und feierten ihre Hochzeit sogar mehrfach, unter anderem in Potsdam und auf Hawaii. Offiziell geschieden sind Wackert und Brungs bislang nicht.

Nach der Trennung veröffentlichte Brungs in den sozialen Medien eine nachdenkliche Botschaft über das Ende einer Beziehung. „Manchmal reicht Liebe einfach nicht, um an einer Beziehung festzuhalten. Man sollte nie bleiben, nur um einen geliebten Menschen nicht zu verlieren. Denn so verliert man sich irgendwann selbst.“

Wackert wiederum macht deutlich, dass er die gescheiterte Ehe keinesfalls allein auf die Depression seiner Frau zurückführen möchte. Vielmehr habe er sich gerade während dieser schwierigen Phase bewusst für eine gemeinsame Zukunft entschieden.

„Ich habe ihr damals sogar während dieser schwierigen Zeit einen Heiratsantrag gemacht, als Zeichen, dass ich hinter uns stehe. Und das war für mich damals genau die richtige Entscheidung“, erinnert er sich. Seine wichtigste persönliche Erkenntnis aus der Beziehung formuliert der Moderator heute so: „Ich habe lange geglaubt, immer der Starke sein zu müssen. Dabei hätte ich mir selbst manchmal mehr Raum geben sollen. Das ist eine Erkenntnis, die ich aus dieser Zeit mitnehme.“ (tsch)