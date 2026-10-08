Oft ist sie es, die Menschen auch in schwierigen Zeiten weitermachen lässt. Hoffnung. Doch was genau ist Hoffnung eigentlich, und woher stammt sie? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die neue ProSieben-Dokumentation „LINDA ZERVAKIS. Hope“. Für das Projekt sprach die Moderatorin mit der britischen Primatologin und Umweltaktivistin Jane Goodall. Sie begann 1960 mit ihrer bahnbrechenden Feldforschung an wilden Schimpansen in Tansania und prägte damit die Erforschung des Verhaltens von Primaten. Goodall starb am 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren.

„Ich glaube nicht an Schicksal. Wir haben die Kraft, unseren eigenen Weg zu gehen“, sagt Goodall in einem ihrer letzten Interviews für die ProSieben-Dokumentation. Neben ihr kommen unter anderem Weltumsegler Boris Herrmann, Sängerin Stefanie Kloß, der Hanau-Überlebende Etris Hashemi, Rennfahrerin Sophia Flörsch, Para-Sportler Wojtek Czyz, Augenarzt Suman Thapa, Gründerin Günes Seyfarth, Hilfsprojekt-Initiator Jürgen Altmann und der Kämpfer gegen Kinderarmut Jeremias Thiel zu Wort. Sie alle erzählen von persönlichen Erfahrungen und davon, was ihnen Hoffnung gibt.

„Welchen Sinn hätten wir ohne Hoffnung?“

Für Zervakis selbst ist „HOPE“ ein „Herzensprojekt“. „Welchen Sinn hätten wir ohne Hoffnung? Ohne Hoffnung ist alles nichts“, sagt die Moderatorin. Besonders inspiriert habe sie Jane Goodall. Doch die Doku handelt nicht allein davon, Hoffnung zu haben, sondern auch davon, ins Handeln zu kommen. Die Geschichten der Protagonistinnen und Protagonisten zeigen laut Zervakis „eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Hoffnung gelebt wird“.

„LINDA ZERVAKIS. Hope“ ist am Donnerstag, 26. November, um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. (tsch)