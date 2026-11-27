Um 2.00 Uhr war die Nacht vorbei, um 4.50 Uhr dann noch einmal: So sah es bei Ella Endlich an dem Tag aus, an dem sie für den Podcast „Hör auf dein Herz“ von „Schlager Radio“ vor dem Mikrofon saß. Im Gespräch mit dem Sender gibt die 42-Jährige einen offenen Einblick in ihren derzeitigen Alltag als Mutter.

Der Auslöser für die kurzen Nächte ist ihr dreijähriger Sohn. Er schlafe zwar mittlerweile in seinem eigenen Bett, wache nachts aber oft auf, weil ihn Träume oder die Dunkelheit aus dem Schlaf holten. Das Leben mit ihrem Kind wolle sie nicht missen, betont Endlich laut dem Sender. Der regelmäßige Schlafentzug hinterlasse im Alltag jedoch deutliche Spuren.

Wunderschön, aber auch sehr anstrengend: So beschreibt die Schlagersängerin die Lebensphase, in der sie sich gerade befindet. Für sie sei ihr Sohn ein „absoluter Segen“, gleichwohl fordere das Leben als Mutter seinen Tribut. „Es ist eine herausfordernde Phase“, sagt Endlich im Interview. Und weiter: „Es geht manchmal ein bisschen an die Substanz.“ Spürbar würden vor allem die unterbrochenen Nächte – schlaflose Stunden erlebe dabei nicht nur sie selbst, sondern immer wieder die ganze Familie.

Weniger Schlaf, weniger Energie: Ella Endlich lernt ihre Grenzen kennen

Ihre eigene Belastbarkeit musste die Musikerin durch diese Situation deutlich neu einschätzen. Früher, so berichtet sie, habe sie ihre ganze Energie ohne Kompromisse in ihren Beruf gesteckt. Heute stelle sie fest, dass sie an manchen Tagen für den Job „gar nicht mehr 100 Prozent“ abrufen könne.

Dass ihre Kräfte begrenzt sind, sei eine Erkenntnis gewesen, mit der sie erst einmal habe umgehen müssen. Wie „Schlager Radio“ berichtet, nennt Endlich diesen Lernprozess eine wichtige „Selbsterfahrung“. Damit sie im Alltag trotzdem stabil bleibt, legt die Sängerin großen Wert auf eine bewusste Ernährung: Sie kocht regelmäßig selbst, verwendet dafür frisches Gemüse aus dem Märkischen Land und lässt Fertigprodukte weg.

Weihnachtskonzerte, Kreuzfahrt und neues Album „Einfach Ella“

Beruflich hat die Sängerin trotz der kurzen Nächte einiges vor – und nach eigener Aussage freut sie sich sehr auf die anstehenden Projekte. Die Bühne bleibe für sie ein Ort, an dem sie sich sehr wohlfühle, und ein wichtiger Sehnsuchtsort. Daran ändere auch die Aufregung nichts, die Auftritte manchmal mit sich brächten.

Unter dem Titel „Endlich Weihnachten“ geht sie gemeinsam mit ihrem Vater und dem Pianisten Joachim Wolf auf Konzertreihe. Zu den Stationen zählen unter anderem Neubrandenburg, Straßfurt und Mainz. Auf dem Programm stehen ihr Weihnachtsklassiker „Küss mich, halt mich, lieb mich“, aber auch moderne Pop-Elemente.

Die Feiertage selbst verbringt Endlich auf See: Auf einem Kreuzfahrtschiff rund um Gran Canaria gibt sie zwei Weihnachtskonzerte, ihre Familie ist mit an Bord. Für das kommende Jahr ist außerdem ihr neues Studioalbum „Einfach Ella“ angekündigt. Darauf finden sich neben schwungvollen Liedern auch sehr persönliche Stücke – über ihre Familie und über ihre neue Rolle als Mutter. (red)