„Gemeinen Virus eingefangen“Schlagerstar muss fast ausverkauftes Konzert absagen

45 Karten hätten noch gefehlt, dann wäre das Konzert vollständig ausverkauft gewesen. Stattdessen gibt es eine traurige Nachricht für die vielen Fans von Nicki, die gemeinsam mit der Band Relax hätte auftreten sollen. Wie der Veranstalter in einem von der Schlagersängerin geteilten Instagram-Beitrag bekannt gibt, fällt das für den 30. Oktober geplante Konzert in Waging in Oberbayern aus. Die Musikerin hat eine Kehlkopfentzündung.

Nickis Auftritt wäre Teil des Zeltl'n-Festivals gewesen, das in diesem Jahr schon zum 21. Mal stattfindet. „Nicki ist leider krank“, heißt es in dem Post. Und: „Aber gut, verschieben wir.“ Einen neuen Termin gibt es bereits, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Allerdings müssen sich die Fans noch etwas gedulden: Das Konzert in Waging wird erst in einem Jahr, am 28. Oktober 2027, nachgeholt.

Weihnachtskonzert soll stattfinden

„Da habe ich mir einen gemeinen Virus eingefangen“, teilt Nicki in ihrer Instagram-Story selbst mit und bedankt sich für die Genesungswünsche. Für ihr geplantes Weihnachtskonzert im Dezember gibt sie Entwarnung und verspricht ihren Fans, bis dahin wieder fit zu sein.

Nicki ist durch Hits wie „Mehr von dir“, „Mit dir des wär mei Leben“ und „I bin a bayerisches Cowgirl“ bekannt. Im November wird die Sängerin 60 Jahre alt.

Ein Beitrag geteilt von Zeltl‘n Festival & Waginger Filmtage (@waginger_filmtage) (tsch)